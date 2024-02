Marlaska califica de "asesinato" la muerte de los guardias civiles y asegura que los narcos están "acorralados"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha realizado esta tarde en Cádiz una declaración institucional en torno a la muerte de dos guardias civiles a manos de un grupo de narcotraficantes, suceso ocurrido anoche en el puerto de Barbate. Marlaska, que ha comparecido ante los medios en la Comandancia de la Guardia Civil de la capital gaditana, ha calificado de "asesinatos" la muerte de los agentes, ha advertido que habrá "impunidad cero" para los autores y ha afirmado que los narcotraficantes están "acorralados".

Con un semblante serio, el mismo que tenían los guardia civiles de la comandancia de Cádiz que controlaban el acceso a las instalaciones, Grande-Marlaska trasladó "en nombre del Gobierno de España" las condolencias a la familia de los dos agentes de la Guardia Civil "asesinados" en el día de ayer en una operación contra el narcotráfico, al tiempo que deseó la "pronta recuperación de sus compañeros". Un pésame que el ministro ha podido dar a algunos de los familiares, amigos y compañeros presentes en la Comandancia gaditana, donde a primera hora de la tarde se preparaba la capilla ardiente de uno los agentes fallecidos, Miguel Ángel Gómez, de San Fernando.

Marlaska se ha mostrado convencido de que, pese al gravísimo suceso de anoche en Barbate, la línea mantenida contra el narcotráfico en estas zona es la correcta: "Reiterar el compromiso del Ministerio del Interior y del Gobierno con la zona del Campo de Gibraltar y con la lucha contra el narcotráfico. Es un compromiso que data ya de junio de 2018. Nuestro primer compromiso fue implantar el Plan Especial de Seguridad en el Campo de Gibraltar. Justo ayer presentábamos el cuarto plan con inversiones importantes y necesarias para hacer frente. Sobre la seguridad en el Campo de Gibraltar hace cinco años y la de ahora, creo que hay una diferencia: que se está realmente plantando cara al narcotráfico, a estas organizaciones criminales y asesinas".

Ha tenido palabras el ministro del Interior para las fuerzas de seguridad implicadas en este asunto, al tiempo que no dudó en calificar de asesinato la cruenta acción del grupo de narcotraficantes: "Quiero reconocer el trabajo tan extraordinario que llevan haciendo Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es un trabajo ímprobo que garantiza la seguridad de todos ante, como vimos ayer, la sinrazón de los violentos, de los acorralados, de los narcotraficantes que están acorralados, y que ha conllevado el asesinato de dos nuestros hombres, de unos hombres absolutamente entregados a la lucha contra la delincuencia y a garantizar nuestras libertades".

"En este sentido -ha continuado el ministro-, no vamos a cejar de implementar todos los medios que sean necesarios. Y si llevamos implementando medios durante estos cinco años, seguiremos implementando; si hemos reforzado los medios personales y materiales, seguiremos implementando medios personales y materiales: todos los que sean necesarios, porque no vamos a permitir un asesinato más de ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres. Que quede claro que no va a haber impunidad de lo que aconteció anoche".

Marlaska ha dedicado un amplio apartado de agradecimientos por la reacción tras el suceso: "Quiero agradecer el trabajo de la Guardia Civil que inmediatamente se puso a la investigación y la detención de estos asesinos, y gracias también a la colaboración y cooperación de la Policía Nacional que se puso a disposición de la Guardia Civil desde un primer momento, de Vigilancia Aduanera, que también lo hizo. También de Capitanía Marítima, de Salvamento Marítimo. Y quiero agradecer la cooperación internacional, especialmente a la Gendarmería Real marroquí, que se puso inmediatamente a nuestra disposición para evitar la huida de estos asesinos. Y también quiero agradecer al ministro principal de Gibraltar por su colaboración y cooperación".

"Impunidad cero. Seguiremos trabajando, seguiremos implementando todos los medios necesarios y precisos como llevamos haciendo en estos cinco años. Es una tragedia que evidentemente nos duele mucho, porque son nuestros hombres luchando contra el narcotráfico. Por lo tanto, el compromiso que estableció el Gobierno en 2018 sigue más vivo que nunca. Y que sepa el narcotráfico, las organizaciones criminales, que desde luego han dado con hueso dura y no van a salirse, como no se están saliendo, con la suya. Y que seguirán cada día más y más acorralados", ha insistido el ministro.

Poco ha añadido de la investigación acerca de este suceso. Ha confirmado la existencia de los cinco detenidos y ha dicho que la investigación continúa abierta y que no se descartan más detenciones, reiterando: "Desde luego va a haber impunidad cero".