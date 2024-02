La Fiscalía reacciona con contundencia tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate y denuncia la falta de medios

La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha sido especialmente contundente en sus declaraciones y ha afirmado que las narcolanchas "campan a sus anchas" en los muelles de la provincia de Cádiz. También ha denunciado la falta de medios tras la muerte dos guardias civiles al ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate, que ha dejado también gravemente herido a otro de los agentes.

Según ha explicado, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se juegan la vida todos los días en esta provincia". "Es una situación muy alarmante (...) Esto se está desbordando. Está la provincia llena de narcolanchas que se usan no solo para el tráfico de drogas, sino para el tráfico de inmigrantes", ha denunciado.

La fiscal ha recordado que las narcolanchas "campan a sus anchas" y ha avisado que espera que este sábado no vayan al funeral de los guardias civiles en Barbate a dar el pésame "cuando después no dan los medios que hacen falta", ha dicho sin citar al Ministerio del Interior. "Y lo digo así de duro porque así de duro es", ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

De esta manera, la fiscal ha asegurado que no sabe "qué hace falta para que la gente se tenga conciencia de que esto es muy grave". "Cada vez hay más narcolanchas. Se sienten impunes, piensan que no les va a pasar nada porque de hecho no les pasa nada", ha aseverado. "Cuando llega el juicio, les ponen una pena de tres años, pero hasta que llega el juicio siguen en libertad y siguen con más narcolanchas", ha explicado.

En este punto, Villagómez ha denunciado que las patrulleras de la Guardia Civil "son viejas o no tienen potencia" frente a las narcolanchas que navegan por aguas de la provincia de Cádiz. "No tienen medios ni lanchas ni personal para hacer frente a eso y cuando lo hacen se juegan la vida", ha señalado, en referencia a la labor de la Guardia Civil. Al respecto, la fiscal ha asegurado que "da la impresión" de que la narcolancha de Barbate va a por los agentes en una acción que, en sus palabras, ha calificado de que "efectivamente es un asesinato".

"La sensación es de impunidad, de que es una lucha de David contra Goliat", ha lamentado Villagómez, recordando que lleva años pidiendo que se penalice la posesión de combustible en alta mar. "No existe un delito que podamos imputar", ha dicho. "Al final es una sensación de impunidad y las mismas personas que han sido detenidas vuelven otra vez a ser investigadas porque siguen con la misma actividad delictiva", ha explicado.

"Se lucha contra los narcos en absoluta inferioridad", afirma el fiscal jefe de Cádiz

El fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, ha expresado este sábado su "pesar" por la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha, y ha denunciado que se lucha contra los narcotraficantes en "absoluta inferioridad" porque estos "tienen los medios a su disposición" frente a una preocupante carencia de recursos en el ámbito policial y judicial.

"Tengo que manifestar nuestro pesar y nuestro apoyo a las familias de los fallecidos y a toda la Guardia Civil, que realiza una labor extraordinaria en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Pero tenemos que denunciar esta carencia de medios con la que nos enfrentamos a este hecho delictivo", ha declarado Núñez a EFE.

"La lucha es totalmente desigual. Ellos tienen todos los medios a su disposición y la Guardia Civil no cuenta con medios similares combatirlos. Además, el problema es que hay muchas operaciones policiales que acaban en un cuello de botella en los juzgados por un sistema procesal del siglo XIX. Los procedimientos se eternizan y no hay una respuesta inmediata, que es lo que realmente opera unos efectos de prevención, y que en este caso no se produce", dice.

En este sentido, subraya que a pesar de las detenciones, los narcos "acaban saliendo en libertad" aunque se acuerde su ingreso provisional en prisión, tras lo que todo se "eterniza como consecuencia del lamentable sistema procesal que tenemos".

En su opinión, para poder agilizar y combatir más eficazmente a estas mafias que operan en la zona es preciso reforzar los medios policiales, especialmente los marítimos. "Venimos mucho tiempo reclamando que se tipifique todo lo que se refiere a acaparar gasolina para el suministro de narcolanchas que están fondeadas en nuestras costas, con casi absoluta impunidad", asevera, en una jornada en la que precisamente ha sido hallada una de estas embarcaciones en muy mal estado en Chiclana.

Y en lo que se refiere al sistema judicial, apuesta también por reforzar los juzgados más afectados en Cádiz, como los de Barbate, Chiclana o Sanlúcar. "El problema es que los jueces que llegan, y es lógico, en cuanto pueden se van a otros destinos, y las causas están en los armarios y ahí se quedan años y años. No conseguimos que se llegue a juicio. Y los narcos saben que esto es así", incide.

El fiscal jefe ha señalado a su vez que la fiscal de guardia sigue con "total proximidad" todo lo relacionado con la muerte de los guardias en Barbate, aunque insiste en que las actuaciones son secretas y no puede concretar aún nada al respecto.

Preguntado sobre si se trataría de un delito de homicidio, ha afirmado que se calificará en su "momento procesal", aunque no descarta que pueda acusarse a los detenidos por asesinato, ya que "pasar con unos medios de esas dimensiones por encima de una pequeña embarcación de la Guardia Civil, probablemente nos lleve a ese otro tipo de calificación jurídica".

En cualquier caso, ha añadido que está en contacto desde anoche con el fiscal general del Estado, Álvaro García, quien está "seriamente preocupado por este asunto" y conoce la situación del narcotráfico gaditano, precisa al ser preguntado sobre cómo reclamará las mejoras que considera necesarias.

Pedro Sánchez lamenta "profundamente" la muerte de los dos agentes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado "profundamente" la muerte de dos guardias civiles al ser embestida su patrullera anoche por una narcolancha en el puerto en Barbate y ha trasladado todo su reconocimiento "a la gran labor" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra el narcotráfico.

"Lamento profundamente la muerte de los agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en la costa de Barbate. Quiero mandar un sentido abrazo a sus familiares y compañeros. Y mis deseos de recuperación para los agentes heridos", ha escrito el jefe del ejecutivo en la red social X.

En el mismo mensaje, Sánchez ha querido enviar su "reconocimiento a la gran labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el narcotráfico". Sánchez ha reaccionado así a la tragedia ocurrida este viernes, cuando los agentes, junto a otros cuatro compañeros, se dirigían a identificar a los ocupantes de varias narcolanchas que se habían refugiado del temporal en el puerto de Barbate.