Acumular listas de espera "es una estrategia que roza el fraude", afirma Marea Blanca

Las "vacaciones sanitarias" amenazan con volver este verano. A noticias como las denunciadas por Autonomía Obrera y CGT en el Hospital Puerta del Mar respecto a la reducción de contratos temporales en las últimas semanas, se une el anteproyecto de ley pactado por PP y Cs en la Junta mediante el cual no se cubrirán bajas ni permisos en la salud pública durante los próximos meses. De hecho, el colectivo Marea Blanca tiene este viernes un encuentro con la delegada provincial de Salud, Isabel Paredes, dado que "ya ha habido distintas reuniones al respecto con equipos de dirección del Puerta del Mar y de distintos Centros de Salud, comunicando que volvemos a las andadas". El agujero de personal al que, durante años, se ha enfrentado el sistema sanitario en la provincia durante julio, agosto y septiembre -coincidiendo con un significativo aumento de la población residente- implica que se cierren Centros de Salud por la tarde, que se cierre Vargas Ponce o que queden inutilizados plantas y quirófanos del Puerta del Mar: "Un escenario que va camino de repetirse, ya que empiezan a llegar comunicados a nivel interno, dado que las vacaciones hay que programarlas ya", comentan desde la plataforma.

Esta presión al sistema -que implica por fuerza su deterioro- es, según el colectivo, una estrategia similar a la empleada en la Comunidad de Madrid: "El cierre de recursos, el traslado de recursos de unos hospitales a otros, viene a justificar la necesidad de usar el sector privado para combatir las listas de espera -añaden-. En vez de potenciar un sistema público que está a un rendimiento bajísimo, a un 30 o un 40% de su capacidad, con un espacio enorme de mejora". Las unidades que más sufren con este vacío estival son las quirúrgicas y los denominados servicios centrales (radio, endoscopia, ecografía, exploraciones complementarias... ). "Al reducirse la actividad en estas dos parcelas, aumentan enormemente sus listas de espera. Es una estrategia que roza el fraude. No se puede gestionar acumulando listas de espera: algo que sería motivo de denuncia en cualquier empresa", insisten.

La dinámica de vacaciones sanitarias -sostienen desde Marea Blanca- se había paliado un tanto durante los últimos años, en los que se había dado un aumento de las contrataciones y no se había disminuido tanto la actividad quirúrgica. No era una situación óptima pero se habían dado mejorías.

El problema respecto a las bajas de verano tiene, además, mucho de estructural: en no pocas ocasiones, el SAS no paga con dinero, sino con días. Los profesionales pueden verse, al llegar el verano, con una saca de días disponibles, además del mes de vacaciones. "Las protestas al respecto son simplemente una apelación de que un sistema que tiene unas listas de espera tan escandalosas no puede permitirse esquilmar tres meses recursos sanitarios", explican.

"La administración niega siempre la realidad. Sólo se reconocen los desastres cuando es algo desmesurado". sostienen desde Marea Blanca, poniendo como ejemplo la explicación dada desde la Delegación de Salud ante las denuncias de precariedad laboral por parte de varios especialistas de Medicina Familiar. "Según la Delegación, se contrataba según la normativa, cuando se han denunciado asuntos como el impago de horas trabajadas o la no actualización de la bolsa de trabajo: "Y si es así, si realmente están siguiendo a rajatabla una normativa que recoge todo esto, no hay más que cambiarla", apuntan desde Marea Blanca.