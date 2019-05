Sindicatos denuncian recortes de personal en el Hospital Puerta del Mar

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar denuncian el "gravísimo recorte de personal de todas las categorías laborales que durante las últimas semanas viene experimentando nuestro centro, como consecuencia, esencialmente, de la drástica reducción de los contratos de corta y media duración".

Explican que estos contratos son los que habitualmente se realizaban para cubrir ausencias temporales del personal estable del centro, como bajas, permisos reglamentarios o reducciones de jornada, y "su eliminación repentina y radical está provocando que numerosas unidades de nuestro hospital tengan que funcionar a diario con ratios de personal sanitario y no sanitario muy por debajo del mínimo imprescindible". Afirman que el origen se encuentra "en la decisión del SAS a nivel central de no autorizar las contrataciones que a diario se le solicitan desde el hospital". Una decisión que "supone reducir gravemente la capacidad operativa diaria" del centro, lo que prevén que "provocará, sin duda, un grave deterioro de la asistencia y un aumento inevitable de las listas de espera sanitaria".

Aseguran que a esta nueva medida "no anunciada públicamente" de no autorizar contratos de corta y media duración en los centros sanitarios se suma "la instrucción filtrada hace algunas semanas de no cubrir las vacantes que se produzcan en varias categorías laborales –concretamente en función administrativa, celadores y técnicos especialistas–, configurando, en su conjunto, un grave escenario general de recortes masivos de plantilla en toda la sanidad pública andaluza".

Las secciones sindicales de Autonomía Obrera y CGT piden a todos los trabajadores del Puerta del Mar "que tomen conciencia de forma urgente de los graves recortes que poco a poco se nos vienen imponiendo, así como de la necesidad de enfrentarse a ellos con rotundidad". Así mismo, exigen a todas las organizaciones sindicales de Mesa Sectorial "que convoquen con urgencia cuantas movilizaciones resulten precisas para frenar esta situación y arrancar los recursos presupuestarios imprescindibles para garantizar el mantenimiento de las plantillas y la calidad de la prestación de servicios en la sanidad pública andaluza".

Por su parte, desde la Junta de Andalucía piden a estos sindicatos "que demuestren con datos esas acusaciones porque los datos que se tienen son diferentes. De hecho, se ha duplicado la cobertura por absentismo en el centro y el resto de permisos se está cubriendo de la forma habitual", concluyen.