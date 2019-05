"El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz–La Janda realiza todas las coberturas de plazas vacantes acorde a la normativa vigente y a las instrucciones comunes para toda la comunidad autónoma". Así responden en un comunicado la Dirección del Distrito y la Delegación territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a la denuncia realizada en este periódico por un grupo de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que han acabado su residencia en los últimos años sobre la precariedad laboral que sufren especialmente los médicos más jóvenes.

En sus declaraciones, estos profesionales hablan de inestabilidad laboral; dicen que la bolsa de trabajo no se actualiza y, además, no se está contratando a los médicos según esta bolsa; que no se contabilizan bien las horas de trabajo que realizan, de tal manera que habitualmente les pagan menos de lo que debieran y que todavía hay médicos a los que les deben horas trabajadas el verano pasado, entre otras cosas. Todo eso hace que en muchas ocasiones rechacen contratos y se vayan a otros distritos e incluso otras comunidades autónomas donde les ofrecen mejores condiciones laborales.

Ante estas afirmaciones, desde el Distrito Bahía de Cádiz–La Janda aseguran que se ha realizado una oferta de 24 plazas vacantes de Medicina de Familia mediante una convocatoria específica, "en los mismos términos que el resto de los centros de Andalucía". Precisan que en dicha oferta "han tenido cabida todas las vacantes existentes en el Distrito así como las futuras previsiones de vacantes a lo largo del año 2019 por jubilaciones previstas. A ellas se podían presentar todos los profesionales con el título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria que lo desearan, ya que la convocatoria se produce una vez agotado el listado de la bolsa única de empleo y además está pensada específicamente para aquellos profesionales que aún no han tenido la posibilidad de estar baremados en bolsa".

Señalan que todas las plazas ofertadas en esta convocatoria tenían fecha de inicio de contrato el 16 de mayo y finalización el 31 de diciembre, "exactamente la misma duración que el resto de los distritos, hospitales y áreas de gestión sanitaria de Andalucía".

Afirman que la fórmula de contrato, "también igual al resto de Andalucía, es en el dispositivo de apoyo y con un sistema retributivo idéntico a todos los contratos de médicos de familia; es decir, se cobra lo mismo". Explican que la razón de esta fórmula –criticada por los médicos, ya que consiste, según indicaban, en "trabajar por horas en todo lo que haga falta", lo que conlleva hacer guardias fines de semana y festivos que no cobran como tales– es facilitar la cobertura del plan de verano en las distintas necesidades que presenta este Distrito, por su peculiaridad de incremento de población con servicios específicos del verano, con UVIs móviles y puntos de urgencias extraordinarios, que de otra manera no se podría dar la cobertura que se requiere. Concretan que en el caso de este Distrito, la necesidad de facultativos específicos y extraordinarios para el plan de verano asciende a 17 profesionales médicos y a 31 profesionales de todas las categorías.

"Algunos de estos contratos tienen destinos diferenciados durante el periodo estival y, posteriormente, está previsto la incorporación a otro destino –en función de las necesidades de vacantes previstas en el Distrito–. Este hecho es conocido por el trabajador a la hora de firmar el nombramiento", indican.

Manifiestan que a esta convocatoria se presentaron 22 solicitudes de participación, siendo admitidos 21 candidatos. De estos 21, han aceptado la oferta 12, "por lo que se han quedado sin cubrir otros 12 puestos de trabajo con fecha fin de contrato 31 de diciembre y compromiso de renovación posterior”. Añaden que las 12 plazas no cubiertas se han ofertado a todos los residentes que finalizaban su contrato de médico especialista en formación y son ya especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria; una oferta que ha sido aceptada por cuatro de ellos.

De esa forma, apuntan que "las ocho plazas vacantes del Distrito, junto con otras 54 plazas vacantes de las otras dos áreas sanitarias de la provincia (Campo de Gibraltar y Jerez–Sierra), esto es, un total de 62 puestos de trabajo, se han ofertado en una convocatoria conjunta. Sin embargo, la asistencia a la convocatoria fue de ningún presentado, es decir, a ningún médico de familia en situación de desempleo le interesaba ninguna de las 62 plazas que se ofertaron el pasado 21 de mayo en la provincia de Cádiz".

En cuanto a la denuncia que realizan los médicos en este periódico sobre la falta de cobertura de plazas tras la jubilación de dos especialistas en el Centro de Salud La Laguna, desde el Distrito Bahía de Cádiz–La Janda aseguran que dichas plazas fueron cubiertas en la convocatoria específica, iniciándose el contrato el pasado 16 de mayo.

Sostienen que la Dirección de este Distrito se ha reunido en tres ocasiones con todos los residentes que finalizaban su periodo de formación con la intención de contratarlos para este Distrito. Destacan que "en esas reuniones se ha informado de las necesidades existentes, se han aclarado dudas y se han ofertado contratos desde el día de finalización de residencia hasta final de año, además del compromiso de renovación con posterioridad”.

"Tanto desde el Distrito como desde la Delegación Territorial se quiere señalar que se vela en todo momento por los intereses de los profesionales, el cumplimiento de la normativa vigente y la necesidad de prestar una atención sanitaria de calidad a la población gaditana", concluyen.