Son jóvenes y les apasiona su trabajo, pero están cansados de tanta precariedad laboral. Los facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria que trabajan tanto en centros de salud de Atención Primaria como en las Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias del distrito Bahía de Cádiz–La Janda denuncian la inestabilidad laboral que sufren desde hace unos tres años; una inestabilidad que, en su opinión, "no es justificable".

"No entendemos esta situación laboral, porque faltan médicos. Se están jubilando muchos médicos y en vez de cubrir los huecos que quedan con contratos estables, hacen contratos de corta duración, perjudicando así la continuidad y la calidad asistencial", lamenta un grupo de facultativos jóvenes afectados por esta situación.

Estos médicos denuncian, asimismo, que las contrataciones "no se están realizando en función de la bolsa de trabajo"; una bolsa que "tarda más de un año en actualizarse, de tal manera que hay médicos que a pesar de haber acabado la residencia hace dos años, todavía no aparecen como especialistas y por eso les ofrecen este tipo de contrato". E insisten en que además de no actualizarse, "la bolsa no funciona como debe. No hay transparencia en su funcionamiento y nos da la sensación de que no nos ofertan todos los puestos disponibles".

Ante esta situación, no entienden que desde la administración digan que no hay médicos "cuando no actualizan la bolsa y, habiendo médicos en paro, no nos llaman para trabajar".

En este sentido, cuentan la experiencia de ir en numerosas ocasiones al Distrito a preguntar si hay trabajo para ellos "y decirnos que no hay nada disponible pero que saldrá algo porque hay mucha falta de médicos". Pero señalan que los puestos de facultativos que faltan en los centros de salud se cubren con los mismos médicos que ya están pasando consulta allí, "sobrecargándose así de trabajo, acumulando cupos y, por tanto, haciendo que haya más demora en las consultas y aumentando las listas de espera".

Ponen como ejemplo el centro de salud de La Laguna, en la capital gaditana, en el que se han jubilado dos médicos y llevan meses sin cubrirse esas plazas, "y los propios médicos se reparten los cupos mientras que hay otros en paro. Es una situación que no entendemos".

Se quejan de que a los médicos que han terminado su residencia en los últimos años, sólo les ofrecen contratos de dispositivos de apoyo, que consisten en "trabajar por horas en todo lo que haga falta, y así se ahorra dinero la administración porque gestiona las horas según le convenga, buscando siempre el ahorro". Dicen que esto conlleva hacer muchas guardias en fines de semana y festivos que no cobran como tales, sino como días laborables normales; mientras que si esas guardias las hacen los médicos que tienen un contrato estable, se las pagan aparte.

Añaden que al pagarles por horas con estos contratos de dispositivos de apoyo, muchas veces se encuentran con la "sorpresa" de que "nunca contabilizan bien las horas, y todos los meses tenemos que acudir al Distrito a reclamar las horas que nos faltan por pagar". Aseguran que hay mucho retraso en los pagos. De hecho, "hay médicos a los que todavía le deben horas trabajadas del verano pasado", sostienen.

Todo esto provoca que estos facultativos rechacen los contratos que les ofrecen y se vayan a otros distritos sanitarios e incluso a otras comunidades autónomas, ocasionando aquí déficit de médicos y por tanto más demora en la atención a los ciudadanos. Aseguran que ante esta situación, se está contratando a médicos sin especialidad "con los problemas que esto puede ocasionar a los pacientes".

Así, respecto a la queja de la administración sobre la falta de facultativos, quieren dejar claro que "si no hay médicos es porque se están haciendo las cosas mal".

Dicen que ellos están cubriendo muchas guardias porque son jóvenes y les gusta su trabajo, "pero también necesitamos que nos paguen, y no podemos estar esperando meses y reclamando continuamente lo que nos deben. Eso hace que rechacemos hacer guardias". Añaden que hay complementos en las nóminas "que a nosotros sistemáticamente no nos pagan o nos pagan menos".

Indican que esto no ocurre de forma tan habitual en otros distritos de esta misma provincia e inciden en que "ahora hay muchos puestos descubiertos y no es lógico que hagan contratos con tanta precariedad". Aseguran que en otras comunidades autónomas, médicos de su misma promoción tienen interinidades y les ofrecen contratos con mejores condiciones. Por eso, avisan: "Vamos a acabar por irnos".

Cuentan que en mayo de 2018, les prometieron interinidades en los puestos de trabajo que ocuparan entonces. Les dijeron que se iban a crear cupos nuevos en los centros de salud y que iban a ser para ellos, "pero en muchos de los casos no se crearon los cupos y no se hicieron las interinidades. Aguantamos el verano cubriendo los puestos en condiciones duras de trabajo, pero luego no dieron la estabilidad que prometieron". Por eso desconfían de que ahora sí se cumplan las promesas de estabilidad laboral para los médicos que ha hecho la nueva Junta de Andalucía, "cuando están los mismos responsables en este Distrito. Llevan años prometiéndonos cosas que no se cumplen, y ahora están prometiendo lo mismo que prometieron el año pasado y el anterior, por lo que tememos que sigan sin cumplirse".

Estos médicos afirman que después de estar años sufriendo esta situación, han decidido alzar la voz ahora porque saben que se están produciendo cambios y quieren que los responsables políticos "actúen, modifiquen la situación y se lleven a efecto las promesas de estabilidad laboral que han hecho".