José Antonio Barroso: "Que se enteren todos, el astillero de Puerto Real está cerrado"

Vuelven las protestas de los trabajadores de la industria naval gaditana. Operarios de las auxiliares de Navantia en Cádiz cortaron este viernes el tráfico que discurre desde la carretera industrial de la capital gaditana hasta llegar al Ayuntamiento por el despido de varios compañeros de una compañía subcontratada, mientras que dentro de las factorías de la Bahía la plantilla de los astilleros se concentraban para mostrar su rechazo al convenio colectivo y al plan industrial que propone la empresa.

En la manifestación de la industria auxiliar participó que el que fue alcalde de Puerto Real y ex trabajador de astilleros, José Antonio Barroso, quien manifestó que "el problema que se está suscitando no es un problema menor porque no es ni individual ni anecdótico. El problema de estos despidos adquiere la gravedad que tiene porque forma parte de una estrategia que sigue el Gobierno con los astilleros desde el año 1985, cuando firmó el acuerdo de adhesión a las comunidades europeas. Ese pacto, suscrito por Felipe González Márquez y Fernando Morán, a la sazón, ministro de Exteriores entonces, tuvo como objeto adaptar nuestra estructura industrial productiva y también primaria (del sector agrícola y ganadero) a las exigencias de la Unión Europea".

Según el líder de izquierdas, ha habido desde entonces "un proceso de turistificación en la economía de nuestro país, ni siquiera de terciarización, porque el sector servicios también puede ser de alto valor agregado". Dicho proceso, a juicio de Barroso, ha sustituido a "un modelo productivo basado en la industria y con alto nivel salarial" y ha dado paso a una "turistificación de la economía que tiene un componente de genocidio industrial y cultural, porque nuestras esencias están desapareciendo".

Así, el ex regidor puertorrealeño subrayó que "se está propiciando una merma de la capacidad de la propia sociedad en términos de formación profesional y también de la propia musculatura social, pues muchos jóvenes se están yendo fuera de nuestra tierra".

"Que se enteren todos: el astillero de Puerto Real está cerrado, desde la alcaldesa, recientemente elegida, hasta cualquier ciudadano. La factoría de Puerto Real está cerrada. La Comunidad Productiva de Construcción Naval ya no existe, es una apéndice de Navantia San Fernando", afirmó José Antonio Barroso. "Dirán algunos que los barcos ingleses que han entrado en acuerdo comercial van a suponer un millón y medio de horas por los bloques que se van a construir en Puerto Real. No. Se construyen en Navantia San Fernando, que utiliza las instalaciones de Puerto Real para ese proyecto, pero la verdad es que, en este momento, Puerto Real no existe y estamos hablando de uno de los astilleros más grandes de Europa". Barroso denunció así una situación, bajo su punto de vista, crítica, habida cuenta que "en Europa, los astilleros están saturados de trabajo mientras que España cumple un papel lamentable, subsidiario y deplorable".

Asimismo, en su intervención Barroso apuntó que España concentra el 40% de la capacidad regasificadora instalada en nuestro país. "Sin embargo, no nos estamos aprovechando del tráfico del gas natural líquido porque no tenemos ni barcos ni política de construcción de barcos gaseros; y eso porque no ha habido innovación, desarrollo, ingeniería, inversión ni investigación", remató.

"Lo que tiene que preguntarse Cádiz es si quiere astilleros vacíos con el señuelo de eso que llaman energía verde o energía circular o quiere astilleros con barcos, como orgullosamente hacíamos antes, que hendían los mares de todos los continentes. Ese papel que le han conferido a Cádiz de ciudad que sonríe, que te acoge con los brazos abiertos, qué bien se está en Cádiz, qué le gusta a la gente venir a Cádiz... No, no, queremos que vengan a Cádiz y vean una sociedad orgullosa, con capacidad económica, con formación... en definitiva, con vida, con trabajo", apostilló Barroso, para luego mandar un mensaje a Yolanda Díaz, candidata de Sumar en las próximas elecciones generales: "Si Yolanda quiere sumar en Cádiz, que tenga en cuenta a los trabajadores de los astilleros y traiga barcos civiles para llenar nuestros diques".

Por último, Barroso señaló a Navantia como responsable de la situación laboral actual en la industria naval gaditana. "Es la culpable de lo que está pasando porque es la que subcontrata y la que tiene que poner sobre la mesa unas condiciones dignas. Navantia va de puntillas sobre esto y se mueve en función de las exigencias de desmantelamiento del Gobierno. Que se enteren Yolanda Díaz y Pedro Sánchez: barcos para Cádiz, si no, lo que encontrarán no será precisamente una ciudad que sonríe, sino una ciudad que blande el puño exigiendo un comportamiento como el que hace años no tienen con nuestra tierra", concluyó.