Izquierda Unida Cádiz: “La Junta no cumple con los alumnos tras dos años de pandemia”

Izquierda Unida ha mostrado su respaldo al sector educativo de la provincia de Cádiz ante la demanda de más recursos para la educación pública. El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, asistió ayer a la concentración convocada por la Junta de Personal Docente No Universitario en la Plaza de Mina de Cádiz capital para demandar a la Junta “más personal NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) y más personal de refuerzo ante el elevado número de bajas por Covid-19”.

El dirigente provincial y alcalde de Trebujena agradeció a los sindicatos de Educación la convocatoria porque “estamos ante una situación de emergencia, porque independientemente de que la Consejería de Educación está incumpliendo las obligaciones con respecto a los alumnos, llevamos ya dos años de pandemia y la Junta ni siquiera se ha dignado a intentar bajar la ratio y mejorar las condiciones de los alumnos”.

Rodríguez recriminó que, además, “hay una discriminación y un incumplimiento claro por parte de los responsables de la Junta de Andalucía en la Consejería de Educación y es que se están tratando a alumnos de primera y a alumnos de segunda”.

Así, el coordinador aseguró que la Junta “no está atendiendo y no está garantizando lo que la Ley le exige en condiciones de igualdad a los alumnos con necesidades educativas especiales, que a día de hoy, o no están siendo atendidos o no lo están siendo en condiciones de igualdad, porque ni se cubren todos los horarios lectivos ni se está dotando de personal adecuado para cubrir las necesidades de estos niños para que puedan acceder igual que el resto al derecho universal a la educación”.

Rodríguez recordó que “a mediados del pasado mes de diciembre se convocó una huelga general educativa en Trebujena que movilizó a todo el municipio, alertando sobre esta situación que se da en el conjunto de la provincia”.

El alcalde de Trebujena apuntó que “el pasado 17 de diciembre el delegado provincial de Educación se comprometió a sentarse para buscar soluciones, y a día de hoy no se ha dado este encuentro”.

Asimismo, el coordinador provincial de IU lamentó que, “con esta actitud, se está impidiendo el acceso a la educación a niños en esta provincia por no dotar de recursos suficientes por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía”.

Junto a Rodríguez asistió a la concentración la responsable de Acción Política y concejala de IU en Olvera, Ana Medina.