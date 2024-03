La Diputación alienta al tejido asociativo de la provincia a celebrar el 8M

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, junto con la diputada Susana Sánchez Toro, ha dado la bienvenida a la reunión del Consejo Provincial de Igualdad, organismo que lidera la Diputación y que agrupa al tejido asociativo de la provincia de Cádiz formado por asociaciones de mujeres o entidades que tienen entre sus objetivos la igualdad. En esta ocasión el orden del día ha tenido entre sus puntos preferentes la próxima celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, aunque también se han tratado la programación anual del Servicio de Igualdad, las subvenciones para proyectos de asociaciones, la puesta en común de dudas y propuestas y la presentación de las autobiografías audiovisuales ‘Sobre nosotras mismas’.

La presidenta ha agradecido la numerosa presencia de entidades (unas 60 personas, representando a 34 asociaciones) y ha alentado a las asociaciones a que presenten proyectos que pueden recibir hasta 3.000 euros en ayudas “para la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, contra la violencia hacia las mujeres o cualquier tipo de violencia hacia mujeres y niñas y contra la LGTBIfobia”. Además ha anunciado el compromiso de que se aumenten en el próximo presupuesto las partidas destinadas a igualdad, que ya alcanzan en la presente anualidad los 1,7 millones de euros.

Sobre la campaña del 8-M ‘Incansables, no pararemos’ ha afirmado que “en este gobierno no nos vamos a cansar, ni vamos a parar en la lucha por la igualdad”. Un compromiso que se evidencia con hechos pues no sólo se han atendido todos los planes que ya existían, sino que se ha puesto en marcha el ‘Plan Corresponsables’ con fondos de medio millón de euros procedentes de la Junta de Andalucía para facilitar la conciliación y el empleo femenino. Almudena Martínez ha defendido “que el 8-M se celebre todo el año, desde todos los ámbitos, el personal, el familiar, y cómo no, desde las administraciones”.

La presidenta ya informó recientemente en Paterna de Rivera a responsables de Igualdad de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ELA y mancomunidades de la provincia de esta campaña y hoy, en la sesión del Consejo, se han ofrecido más detalles, se ha presentado el vídeo promocional, el lema o las ideas que reivindica el manifiesto, además de distribuir cartelería, documentación y otros materiales alusivos.

Las entidades también han podido resolver dudas para poder concurrir en la convocatoria de ayudas para proyectos de igualdad, dotadas con 200.000 euros y cuyas bases están recogidas en el Boletín Oficial de la Provincia del viernes 23 de febrero de 2024. Ya el año pasado estas ayudas propiciaron la realización de 103 proyectos de otras tantas organizaciones.

Las ayudas han de destinarse a la financiación de proyectos que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género, la atención a las mujeres víctimas de dicha violencia y la defensa de los derechos de las personas LGTBI en la provincia de Cádiz. Dichos proyectos han de ejecutarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024.

El último punto del orden del día de la sesión ha servido para que la diputada Susana Sánchez Toro y el personal técnico de Igualdad hayan hecho balance del taller de autobiografías audiovisuales ‘Sobre nosotras mismas’. Una iniciativa que ha permitido crear una colección de relatos audiovisuales sobre mujeres de distintos orígenes y entornos la provincia en la que se visibilizan sus historias y cómo han tenido que sobreponerse a una sociedad machista por naturaleza para alcanzar sus logros individuales. A la vez les ha permitido adquirir nociones técnicas y el manejo de herramientas digitales y audiovisuales.

En el conjunto de acciones programadas para 2024 destaca el desarrollo en la provincia del proyecto Cuidalia, en el marco del Plan Corresponsables. El proyecto se sustenta en cuatro programas específicos: programa ‘Cuidaytos’, que desarrolla proyectos sobre conciliación en convenios con los Ayuntamientos y ELAs; el programa ‘Cuidaliza’ con cuatro cursos formativos teórico-prácticos de atención a la población infantil y personas dependientes con perspectiva de género; el programa ‘YoMENcargo’, de talleres formativos y de sensibilización sobre corresponsabilidad para Familias de los Servicios Sociales Comunitarios dirigidos a la población masculina y el programa ‘Sin cuidados, no hay vida’, de jornadas, encuentros o campañas sobre conciliación y corresponsabilidad.

Detalles de la campaña del 8-M

Para la conmemoración del próximo 8 de marzo, la Diputación de Cádiz además de desarrollar junto al resto de las diputaciones andaluzas la campaña común para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, ‘Incansables, no pararemos’ también ha diseñado un programa propio en consonancia con sus objetivos.

Hay previstos tres encuentros de asociaciones de mujeres durante el mes de marzo: el martes 5 marzo, en el Teatro ‘Julián Oslé’ de Guadalcacín; el miércoles 13 marzo, en el Teatro ‘Aznalmara’ de Benaocaz y el miércoles 20 marzo en el Teatro ‘Los Ángeles’ de la Estación de Jimena en horario de 17:00 a 20:15 horas. Consisten en la proyección de audiovisuales del proyecto ‘Sobre nosotras mismas’ y posterior coloquio entre las asistentes, además de una convivencia y una actuación artística a cargo de Lourdes Pastor.

Por otro lado, durante marzo Ubrique acogerá la exposición de viñetas de Diana Raznovich ‘Juntas, la igualdad está más cerca’, propiedad del Servicio de Igualdad. Además, la Diputación convocará de nuevo varios concursos destinados a fomentar la implicación de escolares y jóvenes en la lucha por la igualdad.