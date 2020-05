Desescalada Cádiz: ¿Preparada para la fase 2?

Ya hace una semana que Cádiz recibía el veredicto del Gobierno sobre nuestra situación en fase 0 para pasar sobradamente a fase 1. Y mientras la provincia vive sus primeros días en el primer peldaño de la escalada hacia la 'nueva normalidad', ya tiene las miradas puestas en la fase 2, que entraría en vigor el 25 de mayo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.

Pero, ¿cómo se están viviendo estos primeros días?, ¿se están consolidando los datos de mejora y control de la pandemia?, ¿despierta ya la economía de la provincia?, ¿se cumplen las normas?

Cádiz en fase 1

Pues Cádiz despertó el lunes en fase 1 y le está costando desperezar. Apenas abrieron unas pocas terrazas en prácticamente toda la ciudad y el resto de la provincia, con buen comportamiento en general en cuanto al aforo y cumplimiento de distancias, tal y como destacó Subdelegación del Gobierno. En otras, (unas pocas que fueron denunciadas) no se actuó bien.

En cuanto a los pequeños comercios, también se han atrevido a abrir otros tantos, pero no se ha visto a tanta gente entrando en ellos. El tiempo, que no ha acompañado, y quizás el miedo de estos primeros días, no lo han puesto fácil.

Con todo, en las calles y medios de transporte público, se ha podido ver algo más de movimiento y también de tráfico. En autobuses y taxis, con mascarillas (tal y como obliga el Gobierno), mientras que el uso de las mismas por las calles ya ha sido más irregular. Y aunque aún no son obligatorias, pero sí recomendables cuando no se pueden mantener la distancias de seguridad, cada vez se ven más.

Respecto al cumplimiento de las franjas horarias, se ha podido observar que a cualquier hora puede haber gente de todas las edades, y no obligatoriamente porque no se cumpla, que también puede ser, sino porque está permitido realizar cualquiera de la actividades previstas en esta fase a cualquier hora (ir de compras, visitar a la familia, ir a la librería...). Si bien, la de los niños sigue siendo la que menos gente concentra en la vía pública. Más concurridas se encuentran las calles a la hora de los adultos y del deporte.

¿Preparados para la fase 2?

Como ocurría hace una semana, las autoridades son las que tendrán en cuenta la capacidad del sistema sanitario del territorio en concreto, tanto la capacidad hospitalaria como la atención primaria. También se evaluará la situación de la epidemia en la zona, analizando los datos de contagios, ingresos y fallecimientos.

Pues en este apartado, a nivel de datos del control del Covid 19, en la provincia apenas sólo se han detectado 25 nuevos positivos por coronavirus con pruebas PCR en dos semanas. Un dato que es muy significativo para analizar la situación, y que además es muy inferior al del último recuento, el del pasado 7 de mayo, en que se registraban 59 casos en 14 días.

Con todo, serán las comunidades autónomas quienes comunicarán al gobierno si desean o no continuar con las fases de desescalada y aportarán los criterios objetivos que sean necesario para ello. Sanidad será quien tenga la última palabra y quien otorgue o no el cambio de escalón, teniendo en cuenta la totalidad de parámetros que analizan. Hay que decir que según apunta el Gobierno, si los datos son favorables no se descarta adelantar a antes de dos semanas la siguiente fase.

Cines, restaurantes y más novedades en fase 2

Las principales mejoras que sufrirán los ciudadanos en la fase 2 con respecto a la una es que los aforos de los servicios religiosos y las tiendas se ampliarán del 30 al 50%, al igual que en terrazas en fase 1.

Además, los locales de restauración de más de 70 metros cuadrados podrán abrir sus interiores, con un tercio de aforo y sólo con servicio en mesas. Las barras tendrán que esperar.

Los centros comerciales abrirán al público con un 40% del aforo y prohibiendo la estancia de clientes en las zonas comunes.

Asimismo, los teatros, cines y auditorios abrirán al público con butacas numeradas y con un tercio de aforo igualmente. Los espectáculos culturales se reducirán a un máximo de 50 personas para espacios cerrados y un límite de 400 si son al aire libre, pero siempre con asientos asignados.

Los deportistas no federados podrán volver a entrenar y aumentarán el número de instalaciones deportivas que abran sus puertas, siempre para la práctica de deportes en los que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo.

En cuanto a las novedades educativas, aunque el curso comience en septiembre, se permitirán las clases de refuerzo o para celebrar la EBAU. Las guarderías podrán estar disponibles para aquellos padres que demuestren la incapacidad de cuidar de sus hijos, aunque la Junta no quiere que esto ocurra.

Con respecto a la movilidad territorial, por cualquier medio de transporte, las limitaciones continuarán igual que en la fase 1, a no ser que el gobierno decida alguna variación al respecto.