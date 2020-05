Mascarillas: ¿cuál es el uso recomendado por el Ministerio de Sanidad?

Por las calles gaditanas estamos viendo de todo, gente que usa mascarilla y gente que no. Pero ¿cuándo tenemos que ponernos las mascarillas? ¿Cuándo no? ¿Cuáles son las mejores? El uso de este elemento de protección está generando el debate los últimos días. El Gobierno baraja la posibilidad de que sea obligatorio en más lugares, como ya lo es por ejemplo en el transporte público, pero los expertos apuntan a la necesidad de algunas excepciones, cómo para personas con ansiedad o problemas respiratorios. Claro está, que tenemos que seguir protegiéndonos contra el virus en un territorio donde sólo el 1,7% ha generado anticuerpos con el COVID-19, es decir, se ha infectado y ha pasado la enfermedad.

"El de las mascarillas es un tema recurrente" en los grupos técnicos, que consideran que "son una buena medida de prevención" que "puede ayudarnos muchísimo" en esta última fase de la epidemia, comentaba el doctor Fernando Simón en su última rueda de prensa. "Creo que el uso de mascarillas debe ser altamente recomendable y que todo el mundo que pueda utilizarla en espacios públicos, sobre todo cuando se cruza con otras personas en un espacio en el que no puede mantener las distancias es cuando de verdad tiene un efecto y se puede utilizar", ha insistido.

📹Fernando Simón:😷"La mejor #mascarilla son los 2 metros de distancia"Es importante que todo el mundo que pueda la utilice, sobre todo cuando no se pueda mantener las distancias, pero no es fácil que se pueda obligar su uso a todo el mundo. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/KdweXu4jAA — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 13, 2020

Importante llevarlas si no se guardan las distancias

Y es que en eso inciden los expertos. Para los ciudadanos en general (dejamos a parte a evidente importancia de los elementos de protección para los sanitarios) hay una recomendación constante: mantener las distancias. "La mejor mascarilla son los dos metros de distancia" porque no va a ser "fácil que se pueda obligar a todo el mundo" a llevarlas, ya que hay grupos de personas que no pueden o pueden hacerlo por periodos muy breves por diferentes razones -ansiedad, patologías de fondo...-. Y en los niños, por ejemplo, "puede ser complicado", ha continuado Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. El uso aún así es "altamente recomendable".

Sitios cerrados

Precisamente, la imposibilidad de mantener la distancia es por lo que su uso en lugares cerrados se está ampliando. Porque hay que entender -ha proseguido Simón- cómo funciona la transmisión: "una persona que va sola con su coche que lleve o no la mascarilla es indiferente; eso sí, cuando baja y empieza a interrelacionarse, puede ser necesario". Por la misma razón, es necesario usarla en el coche si se va acompañado de otras personas.

De la misma manera, ha afirmado que el uso de mascarillas en las aulas de los centros educativos dependerá "mucho" de la "la posibilidad de garantizar la distancia" entre estudiantes "dentro y fuera de las aulas", aunque ha precisado que es algo que el Ministerio de Sanidad tiene que estudiar todavía con el de Educación y Formación Profesional.

Muchas personas la usan ya cuando van a los supermercados, plazas de abastos o a los comercios y en el mercado de Chiclana, por ejemplo, han determinado que son obligatorias. Las aerolíneas también están obligando a su uso.

Uso correcto y con otras medidas de protección

El Ministerio de Sanidad recuerda los pasos para el buen uso de mascarillas, apuntando que debe cubrirte la boca, nariz y barbilla. Además lávate las manos antes y después de ponértela, no la toques una vez que la tengas puesta, tírala cuando esté húmeda y quítatela por la parte de atrás. Evita tocarla por la parte exterior al quitártela, intentando toca solo las bandas elásticas. Recomienda, que si el fabricante no indica que son reutilizable, no hacerlo. Aquí puedes ver cómo colocártela.

Tipo de mascarillas recomendadas

El tipo de mascarillas que nos colocamos también genera confusión. En sus últimas recomendaciones el Ministerio de Sanidad apunta a las mascarillas higiénicas para las personas sanas, las quirúrgicas como prioridad para los positivos sintomáticos o no, y las mascarillas Epi para las personas que cuiden a personas con virus. En el caso de los niños recomiendan igualmente par quien lo lleve mascarillas higiénicas de su talla para los sanos y quirúrgicas en caso de estar enfermo.

Igualmente, Sanidad recomienda a la hora de la compra mirar las especificaciones, si cumplen con ellas, así como los etiquetados. Las quirúrgicas sólo se venden en farmacias.

Otras preguntas

El Ministerio de Sanidad responde en sus documentos a otras preguntas frecuentes:

¿Se puede dar la vuelta a la mascarilla?En ningún caso es recomendable hacerlo. Esto no aumentará su durabilidad ni eficacia.¿Es seguro limpiarla en el microondas?No. No existen datos concluyentes sobre la efectividad de la higienización a través de estemétodo. Por lo tanto, no se debe emplear en ningún caso. Además, puede incluir una tira metálica para el ajuste nasal y sería peligroso introducirla en el microondas.¿Qué ocurre con las mascarillas artesanales?Los materiales y métodos de confección con los que se elaboran estas mascarillas son muydiversos. Además, pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos. Por lo tanto nose garantiza su eficacia.¿Y otras como, por ejemplo, las de buceo?Este tipo de mascarillas no se recomienda como barrera para reducir posibles contagios frente ala COVID-19.¿Me protege una mascarilla higiénica sin garantía UNE?Que no tenga referencia a una especificación UNE no significa que no proteja frente a la COVID-19.Algunas siguen otras normas y así figura en su etiquetado.Sin embargo, si una mascarilla higiénica carece de referencias a normas o ensayos no puedegarantizar un nivel de protección.¿Niños y niñas pueden usar mascarillas de adultos?No se recomienda el uso de mascarillas higiénicas de talla adulta a menores de 12 años.Sin embargo, los positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos sí deben usarpreferentemente mascarillas quirúrgicas con talla de adulto.¿Qué ocurre si se usa una mascarilla conla talla equivocada?Si no se ajusta correctamente, no tendrá la eficacia que debe. Es importante que se ajuste bien ala nariz y que cubra la barbilla.¿Se pueden lavar las mascarillas de tipo No Reutilizable?No. Si el fabricante no indica que la mascarilla es lavable -y, por lo tanto, reutilizable- no lohagas. No se puede garantizar que conserve sus propiedades.¿Cómo se lavan las mascarillas reutilizables?Cada fabricante explica las instrucciones de lavado. Usar un método distinto al recomendadopuede deteriorar el producto y, por lo tanto, perder su efectividad. El Ministerio de Sanidad ha publicado los métodos de lavado aceptados que son capaces de eliminar la COVID-19. El fabricante debería recomendar en sus instrucciones uno de estos métodos de higienización