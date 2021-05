Coronavirus: Así sale Cádiz del estado de alarma

Al decretarse la prórroga del estado de alarma el 25 de octubre de 2020, la provincia de Cádiz contaba con 11.131 casos confirmados de coronavirus. Los números, siete meses después, confirman que fue el segundo y, sobre todo, el tercer ataque del virus el que afectó de lleno a los gaditanos ya que más de 79.000 han pasado ya la enfermedad que puso al mundo del revés. Por suerte, más de 72.000 se han recuperado, pero 1.457, según las cifras oficiales de la Junta, han sido víctimas mortales del covid.

Por eso Cádiz no saldrá del segundo estado de alarma ni mucho menos que como cerró el primero, allá por el 21 de junio. Vale recordar que entonces los casos totales apenas llegaban a 1.400 casos y se sumaban menos de diez diarios. Tendría que pasar el verano, primero, y luego la Navidad para que entráramos en los peores números rojos que se han visto y que se calmaron en marzo, con una cuarta ola que no fue como las anteriores.

Y no es que no llegara al territorio. Si no, que se lo digan a varios municipios de la Sierra como Puerto Serrano, que alcanzó el pasado mes de abril una tasa de hasta 4.000 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Pero lo cierto es que Cádiz afronta los primeros días de esa nueva desescalada con unas hospitalizaciones estabilizadas (105, 29 en la UCI), y que el peor día de la cuarta ola no sobrepasaron los 150, y con una incidencia provincial a la baja, la mejor de Andalucía (104,3 el viernes). La provincia se acerca poco a poco al centenar de contagios por 100.000 habitantes, con 441 casos nuevos en la última semana y 1.298 en dos semanas, una cifra que se superó en un sólo día en enero, en los peores momentos de la pandemia.

El avance de la vacunación señalan el camino a la esperanza de que el virus no vuelva a descontrolarse, pero tampoco es que ya haya terminado todo y habrá que ver si el fin del toque de queda o la movilidad dan un paso atrás. Así, la media provincial de tasa está aún por encima de las cifras que se alcanzaron antes de Semana Santa (el 24 de marzo fue de 80,84), hay dos municipios con más de mil casos, Bornos y Villamartín, y otros cinco con más de 500, casi un treintena de pacientes graves y desde este último mes han muerto más de medio centenar de personas. Desde noviembre la mortalidad empezó a subir pasando de los 424 con lo que se inició el mes a los 1445 de ahora, pero las estadísticas se han reducido bastante en abril, pasando de los 396 fallecidos en febrero y los 152 de marzo a los 45 del mes pasado.

Analizando todos los datos que se ofrecen, los últimos indicadores del Ministerio de Sanidad, que generan el famoso semáforo de seguimiento covid, colocan a la provincia de Cádiz en nivel 2 (hay 4) de riesgo, en naranja, con mejoras desde el documento anterior. Así señalan que uno de los datos importantes, el de los hospitales, continúan en descenso. Los pacientes con coronavirus en planta suponen un 3,5 % del total de camas (riesgo bajo) aunque las UCis, en 11% siguen en riesgo medio. La tasa de positividad (el número de pruebas positivas del total) está en un 6,8%, también riesgo bajo, y el indicador más negativo es el referido al origen de los casos, la trazabilidad, que está en 28,4%. Además, hasta 20 municipios cerraron semana con menos de 50 casos de incidencia.

Lo peor, la tercera ola

Habrá que seguir prudentes para que en las próximas semanas no acabe la buena racha de mejora y lo peor quede ya en esa tercera ola, que fue un auténtico maremoto que arrasó justo después de las fiestas de Navidad. Si el año se cerraba con una incidencia de 162 casos, el 11 de enero pasaba a 719, una semana después de 952 y febrero comenzaba con hasta 1.027 casos por 100.00 habitantes, batiendo todos los récords de la pandemia y con casi toda la provincia, salvo cuatro o cinco municipios de un total de 45 cerrados perimetralmente y 27 con toda la actividad no esencial, bares y comercios, con la baraja echada. Por los números, parece claro que la relajación que se tuvo en las medidas y las reuniones familiares en la que se bajó la guardia fue una relación causa-efecto.

Eso y la cepa británica, que se instalaba en la provincia, primero en el Campo Gibraltar -que fue la primera comarca en cerrar tras las fiestas navideñas- y que alcanzaba casi el 100% de los casos de covid ya con la llamada cuarta ola.

Lo más grave es que en los hospitales también llegaron a casi mil los pacientes covid, con una presión más que importante en las UCIS, donde había más de un centenar de enfermos graves el 2 de febrero, por recordar el día con más pacientes: 938 en planta y 109 en las unidades de cuidados intensivos. Eso finalmente, terminó en una alta mortalidad desde principios de año hasta bien entrado marzo.

Esa brutal ola (desde principios de año hasta la bajada de marzo) llamó además la atención además que por su virulencia por su rapidez. Mirando los indicadores que el Ministerio de Sanidad analiza para tener un seguimiento de la evolución de la pandemia, apenas en dos semanas pasaron de estar en niveles de riesgo medio a riesgo máximo el día 21 de enero de 2021. Apenas se conocía el origen de 16 de cada 100 casos que se daban, la tasa de pruebas positivas de las realizadas pasaba el 25% y las UCIS se colocaban con una ocupación mayor del 25%, cuando el riesgo extremo se coloca en 15%.

Para entonces, en las personas de más de 65 años, la incidencia superaba los 723 casos por 100.000 habitantes. Ahora está, entre las personas más vulnerables, en menos de cien, una cifra de riesgo medio. De hecho, la principal franja afectada en las últimas semanas son los adolescentes y jóvenes (de 15 a 29 años de edad), que acumulan en la provincia una tasa de 135,4 y 273 nuevos casos. Aunque en cifras redondas, se han producido más contagios en 14 días entre la población de 45 a 64 años, con 423 de los 1.417 en total. Este grupo, a partir de 57 años, se está empezando ya a vacunar en la última semana.