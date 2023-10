"Apuesto por un tranvía que conecte la Costa Noroeste con El Puerto"

Hace ocho años, en 2015, el PSOE lograba poner punto y final en Rota a 12 años de gobiernos municipales del binomio PP-Roteños Unidos. Tras el resultado del pasado 28 de mayo, que le deparó su tercera victoria y la segunda consecutiva con mayoría absoluta, el socialista Javier Ruiz Arana se encuentra en condiciones de igualar en 2027 esos 12 años en la Alcaldía de Rota.

Satisfecho de la "normalidad" implantada en su Ayuntamiento y de la promoción económica y turística que está teniendo su municipio, Ruiz Arana, arquitecto de profesión y de 46 años de edad, da un toque de atención a la Junta para que cumpla sus compromisos en materia de sanidad, educación e infraestructuras en Rota.

–Hace cuatro años decía usted que su idea era estar, como máximo, 12 años en la Alcaldía, es decir, hasta 2027. ¿Sigue pensando lo mismo o la mayoría absoluta de mayo le ha hecho cambiar de opinión?

–Sigo manteniendo esa idea. Cuando llegue el momento tendremos que ver cómo va evolucionando el equipo y la gente con la que contamos pero yo me doy más que satisfecho con tres mandatos, dos de ellos con mayoría absoluta, y con muchos objetivos cumplidos. Este mandato debe ser para culminar algunos proyectos, así que ojalá sólo esté en la Alcaldía 12 años.

–No entiendo ese 'ojalá' porque su Alcaldía no peligra gracias a la mayoría absoluta y porque usted puede renunciar cuando quiera...

–Es que no depende de uno sino de las circunstancias. En Rota tenemos un proyecto y un equipo al que queremos darle continuidad y eso está por encima de cualquier cuestión particular. Ha costado mucho tiempo ordenar el Ayuntamiento de Rota, sacar proyectos adelante y tener una hoja de ruta clara, y no es plan de que después llegue alguien y lo eche a perder.

–¿Y si renunciara a la Alcaldía en 2027 su idea sería seguir vinculado a la política o volver a su profesión de arquitecto?

–Si el partido quiere contar conmigo, bien, y si no ahí tengo mi profesión, a la que también se echa de menos algunas veces. Pero, bueno, aún quedan cuatro años por delante y si al final se rodea que hay que ir a un cuarto mandato pues tampoco pasa nada. Lo de mi supuesta renuncia tampoco era un compromiso a rajatabla.

–Repetir mayoría absoluta en un momento malo para el PSOE y en una localidad que tampoco es que sea cien por cien socialista supone que la ciudadanía ha premiado su gestión, ¿no?

–Nosotros hemos recibido en las municipales muchos votos de gente conservadora, y eso creo yo que es porque la gente ve seriedad en la gestión y porque ve que llevamos un rumbo y que tenemos las cosas claras. En general la gente ve y valora que el pueblo vaya para adelante. Ahora mismo desde fuera Rota tiene una imagen muy positiva.

–En lo referente a su gestión, ¿qué es de lo que está más satisfecho y cuál es la tarea principal que le queda por hacer?

–De lo que estoy más satisfecho es de que se le ha dado la vuelta al Ayuntamiento para que sea una administración que le dé confianza al ciudadano, que no sea un obstáculo sino un aliado. También hemos conseguido culminar objetivos de desarrollo de los suelos, se ha hecho una fase importante de mejora de los saneamientos y ya está en marcha lo que queda por hacer, se está terminando de reformar la Avenida principal que va a cambiar la ciudad… Es decir, que grandes problemas que había se están solucionando. Queda por hacer la planificación de la ciudad para los próximos 20 años. Tenemos un PGOU de principios de los 90, de unos tiempos por tanto muy distintos a los actuales, y con esa herramienta hemos ido trabajando. Es verdad que le hemos introducido cambios puntuales y el Plan de Protección del centro, pero un objetivo para 2024 es estar trabajando en el avance del documento del nuevo Plan de Ordenación Urbana (POU), porque eso nos permitirá acometer actuaciones.

–Tenía usted mucha ilusión puesta en los fondos Edusi. ¿Se han conseguido los objetivos?

–Los fondos Edusi costó mucho que arrancaran porque tenían una tramitación compleja. Y cuando le hemos cogido el truco estamos ya en la última etapa. También tuvimos problemas en la fase de adjudicación, algo que le ha pasado a muchos ayuntamientos que han tenido que dejar cosas desiertas sobre todo por el incremento de precios. Pero creo que vamos a cumplir cerca de las tres cuartas partes de las actuaciones que teníamos proyectadas. No es el objetivo completo pero la idea es que acabemos todas las actuaciones aunque tengamos luego que aportar nosotros lo que falte.

–Rota tiene muchas cuestiones pendientes con la Junta de Andalucía. ¿Cómo es la relación del Ayuntamiento con la Administración andaluza?

–Pues depende del área. Con algunas delegaciones hay un poco más de trato pero luego no hay comunicación por ejemplo en el apartado sanitario. Uno de los grandes objetivos que tiene Rota para el corto o medio plazo es la demanda de un centro de salud que venga acompañado de especialidades médicas. Ahora para lo mínimo la gente tiene que ir a El Puerto o Puerto Real. Es verdad que somos un municipio de sólo 30.000 habitantes pero aspiramos a seguir creciendo y en verano llegamos a los 80.000 más la población que fluctúa y más la Armada. Somos un municipio moderno que aspira a tener equipamientos de primera y que cuenta con un centro de salud de tercera categoría.

–Esa es una reclamación de al menos hace 20 años porque los gobiernos de PP y Roteños Unidos no lograron que la Junta aprobara ese proyecto cuando estaba gobernada por el PSOE y ustedes siguen en la misma situación.

–Es cierto, es la misma situación pero con los papeles invertidos. Pero hay una diferencia y es que nosotros sí hemos hecho ya el ofrecimiento formal de un suelo para albergar ese centro de salud, que se ubicaría a la entrada de Rota, en la zona por donde se está expandiendo la ciudad y que es un sitio con accesibilidad y donde irán más equipamientos. Esa oferta de suelo se la hemos trasladado ya a la Junta pero seguimos sin recibir respuesta. Dicen que sí, que el compromiso de construir ese centro de salud existe, pero no tenemos noticias.

–La Junta también es la administración competente del servicio de catamarán entre Cádiz y Rota que viene fallando mucho en los últimos meses. ¿Le afecta mucho este asunto a la gente de Rota?

–Afecta sobre todo a los estudiantes y al turismo. Ahí tenemos un problema porque el transporte público debe tener puntualidad y continuidad, si no se deja de usar. La Junta siempre alude a que se están fabricando más catamaranes pero yo lo que pido es que haya un compromiso del Consorcio de potenciar ese servicio, porque con El Puerto de Santa María sí funciona bien. Si tienen que sacar un pliego nuevo o darle un tirón de orejas a la empresa concesionaria, pues habrá que hacerlo. Pero lo que no es de recibo es que este verano haya habido días estupendos y no funcionaba el catamarán.

–¿Una hipotética supresión de esa línea haría mucho daño a Rota?

–Sería una faena sobre todo porque nos consideramos aislados. Es que nosotros tampoco tenemos tren, que por cierto esa es otra de las demandas que ahora queremos poner sobre la mesa. El tren que teníamos se quitó en 1984 y sería bueno recuperarlo porque en la comarca están también Chipiona, Sanlúcar, Costa Ballena… Imagínese el potencial que supondría que una población en verano de unos 500.000 habitantes tuvieran una conexión con la Bahía. Yo apuesto por un tranvía que conecte la Costa Noroeste con El Puerto de Santa María.

–¿Y por qué pedirle un tranvía a la Junta y no la línea del ferrocarril al Gobierno de España?

–Creo que el tranvía es lo más razonable y no hablo de competencias porque al final habría que financiarlo con fondos de la Junta, del Estado y de Europa. Pero un tranvía tiene más sentido porque es algo que se puede integrar en el recorrido urbano. Hasta El Puerto de Santa María ha programado en el avance de su nuevo plan urbanístico una salida desde su estación de tren hacia Rota y la Costa Noroeste porque también añora esa conexión.

–¿Y es posible un frente común en la Costa Noroeste para reclamar ese tranvía?

–Sería lo lógico y estamos en ello. De momento ya ha habido algunas gestiones con el Ayuntamiento de Chipiona pero han sido muy tímidas. El problema es que en nuestra comarca parece que cada ayuntamiento va por su cuenta. Hasta el propio nombre de la misma, Costa Noroeste, no ayuda a que haya un proyecto común.

–¿Hay avances en torno a la ampliación de la autovía A-491 entre El Puerto y Rota anunciada en su día por la Junta?

–Parece que ese es otro proyecto que la Junta está olvidando. Yo creo que el PP se ha dado cuenta de que cuando uno está en la oposición se aventura a ser muy insistente con determinadas actuaciones pero después si llegas al gobierno y no cumples esas promesas, quedas muy mal. Eso es lo que le está pasando al PP de Rota y sobre todo a su portavoz (Auxiliadora Izquierdo), que es además parlamentaria andaluza y que se ha hecho muchas fotos en la carretera. El proyecto de la obra está pero el PP lleva ya cinco años al frente de la Junta y no logra ponerlo en marcha. Yo lo que espero es que de aquí a final de mes, que es cuando la Junta tiene que presentar sus presupuestos para el año que viene, haya partidas para esa carretera, porque en el último apenas metieron 100.000 euros para el proyecto. Y es una obra que valdrá entre 20 y 30 millones, creo, para los cinco kilómetros que faltan para desdoblar la carretera hasta la primera entrada a Rota. No quiero pensar que todas estas cosas que tanto han prometido (el centro de salud, un colegio nuevo, el desdoble de la carretera) lo estén frenando de manera intencionada para castigar así a este alcalde al que no han conseguido derrotar pese a ser Rota un pueblo tradicionalmente conservador. Sería el colmo.

–Hablaba usted antes de las obras en la avenida María Auxiliadora. ¿A qué se debe el retraso que acumula?

–No, no, qué va, la obra va bien, en plazo. Lo que pasa es que es un pedazo de obra. Es verdad que el primer tramo sí tiene un poco más de retraso porque corresponde a los fondos Edusi. Es la fase que va desde la estatua de María Auxiliadora hasta el centro de salud actual. Es una parte muy complicada, porque es muy ancha, y se ha comido un poco los meses de verano, pero la obra va en plazo. Sí entiendo que por ahí pasa todo el mundo de Rota dos o tres veces al día y ahora no se puede pasar. Eso trastoca todo el tráfico de la ciudad.

–¿Cómo ha sido el balance turístico de este verano?

–Espectacular. El porcentaje de la ocupación de junio a septiembre ha estado al frente de la provincia y el sector está satisfecho. La afluencia de visitantes es muy parecida a la que había antes de la pandemia y los niveles de paro están como en 2006, es decir, antes de la crisis inmobiliaria y teniendo ahora más población. Todo lo relacionado con el turismo está ahora mismo en un momento óptimo.

–Sigue siendo un turismo sobre todo nacional y familiar, ¿no?

–Sí, pero además es un turismo mayoritariamente de segunda residencia, algo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente es la estacionalidad pero a la vez eso está cambiando porque ahora vemos que esas familias que antes sólo venían en verano ahora vuelven más veces a lo largo del año. Eso se nota mucho los fines de semana en temporada baja. Y en este último trimestre del año sí viene más turismo extranjero, sobre todo alemanes. También ayuda mucho el tránsito de personal americano, que da oxígeno a los hoteles y les permite estar abiertos todo el año.

–Uno de los problemas principales de Rota es el altísimo precio del suelo, que impide a muchos jóvenes poder acceder a una vivienda. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento?

–Totalmente de acuerdo, ese es uno de nuestros grandes problemas. La causa está en que Rota es un municipio turístico donde además la gente está viniendo a comprar casa, porque todo lo que se construye se vende. Y por lo general es gente de clase media un poco holgada. Eso hace que se eleve el precio y también influyen mucho los alquileres provenientes de la Base, porque los americanos vienen ya con una dotación económica para alquilar y eso reduce la oferta. Además de todo eso, también es verdad que históricamente ha habido pocas políticas de desarrollo de viviendas protegidas. Nosotros hemos puesto en marcha nuevas promociones de viviendas protegidas en colaboración con la Diputación y estamos coordinados con otras empresas que están haciendo VPO. Luego queremos poner en marcha ayudas directas del Ayuntamiento para el bono joven, aparte del que tiene que terminar de pagar la Junta. Y otra iniciativa fundamental es aprovechar los solares que hay en el centro para, gracias al Plan Especial que aprobamos hace dos años, meter ahí nuevas viviendas protegidas y también viviendas sociales para jóvenes. Si tú metes ahí en el centro de 30 a 50 familias de gente joven, eso al final redunda en el comercio y te revitaliza toda la zona.

–¿Cuando le confirmaron la llegada en 2024 de dos nuevos destructores estadounidenses a la Base de Rota descorchó usted una botella de champán?

–No lo hice literalmente pero sí de manera simbólica. Es que es una noticia muy buena. Está claro que la llegada de los cuatro destructores que ahora están en la Base le dio un impulso a la ciudad. Y que vengan dos más es una nueva oportunidad porque serán 600 personas más viviendo en Rota. Y es además gente que consume aquí y que se integra a la perfección en la vida cotidiana de Rota. Porque para ellos que los destinen aquí es como un premio. En lo referente a la Base hay una cosa que es una de las espinitas que tengo clavada y que es que la gente de Rota se pueda aprovechar del sector naval. Esa es una industria que desde siempre ha tenido una fuerte implantación en otras localidades de la Bahía, pero nunca en Rota. Y esta es ahora una oportunidad porque es un sector en el que hay demanda de mano de obra y que además cuenta ahora en el puerto de la Base con unas instalaciones fijas de Navantia con 400 ó 500 personas trabajando allí. Llegamos a alcanzar un acuerdo con Defensa para que jóvenes de Rota estudiantes de soldadura pudieran hacer prácticas en la Base, pero todo se frenó con el Covid.

–¿Y se mantienen los niveles de empleo en la Base tras aquel bajón de hace 20 ó 30 años?

–Hombre, no nos podemos comparar con los años 70, cuando estaban los submarinos nucleares y eso generaba muchísima demanda de mano de obra. Luego pegó un bajón en los 90 con muchísimos despidos y ahora se mantienen los niveles de empleo. En Rota hay paro, no soy ningún iluso, pero la situación está bastante mejor que en el conjunto de la provincia.

–Además de alcalde y de diputado provincial es usted vicesecretario de una ejecutiva provincial del PSOE en la que conviven sensibilidades muy diferentes. ¿Existe unidad interna o es un polvorín que puede estallar en cualquier momento?

–Creo que en el PSOE de Cádiz es ahora cuando estamos viviendo el momento más estable tras la última reestructuración interna. Me imagino que cuando llegue el nuevo congreso nos pondremos otra vez todos tensos, pero ahora hay normalidad, hay cordialidad y todo el mundo está trabajando bien.

–Como alcalde socialista, ¿teme que la amnistía y/o el referéndum de independencia que Pedro Sánchez está negociando con los separatistas catalanes pueda tener repercusión de cara al electorado?

–Yo no sé realmente lo que se está negociando y por lo tanto no puedo entrar a valorarlo, pero en cualquier caso no creo que nos afecte a los alcaldes socialistas porque es una situación parecida a la que ya vivimos en las elecciones municipales de mayo. Entonces ya hubo esos momentos de crispación y de tensión que se están repitiendo ahora. Todo hay que mirarlo en clave de convivencia. Lo que sí pienso es que hay que salir un poco de tanto hooliganismo político. Lo estamos viendo ahora con el conflicto de Oriente Próximo donde uno que sea conservador parece que tiene que estar a la fuerza de parte de Israel y uno que sea progresista parece que tiene que pensar diferente, lo cual no quiere decir que se apoye a Hamas, porque eso no puede hacerlo nadie decente. Aquí parece que todo tiene que ser blanco o negro, que todo el mundo tiene que ser del Real Madrid o del Barcelona, y yo echo en falta los términos medios, los puntos de encuentros.