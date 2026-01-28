El viento derriba árboles en El Puerto y obliga a cerrar la marina de Puerto Sherry

Un árbol de gran porte caído sobre la calzada junto al Parque de La Paz, en Valdelagrana.

El Puerto ha activado a las seis de la mañana de este miércoles el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de ámbito local, en fase de Preemergencia y situación operativa 0, ante el episodio meteorológico adverso en marcha, que incluye aviso naranja por fenómenos costeros, fuertes vientos que están alcanzando ráfagas de 90 km/h, así como condiciones adversas de lluvia y estado de la mar.

Otra imagen del árbol derribado por el viento en Valelagrana.

En Valdelgarana han caído varios árboles de gran porte, tanto sobre la calzada como sobre la verja del parque de la Paz, así como en la barriada Sudamérica, donde la caída de un árbol ha causado daños en un coche que estaba estacionado.

Mientras, en el litoral se pueden ver olas de gran altura y se ha procedido por parte de Puerto Sherry al cierre de la torre de la Marina, así como al corte de acceso a la misma hasta nuevo aviso.

Desde el puerto deportivo se pide a los usuarios extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios por la zona afectada y respetar en todo momento la señalización y las indicaciones del personal de Puerto Sherry.

El Ayuntamiento, por su parte, ha cerrado de manera preventiva los parques públicos, jardines e instalaciones deportivas municipales durante la jornada de este miércoles 28 de enero.

Preocupa también la crecida del cauce del río Guadalete, tras la apertura de las compuertas en la Sierra de Cádiz, lo que ha aumentado considerablemente su caudal.

Sin pescado por el amarre de la flota

Por otro lado, algunos puestos de la plaza de abastos han cerrado este miércooles, explicando a sus clientes que debido al amarre de la flota no dispondrán de género, por lo que no abrirán sus puertas.

La alerta por fenómenos adversos estará activa al menos hasta las 14:59 horas, por lo que se aconseja evitar situaciones de riesgo y atender a las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencia.