El Ayuntamiento de El Puerto cierra los parques por seguridad ante el mal tiempo

Ante los avisos emitidos por la Agencia Española de Meteorología (AEMET), el Ayuntamiento de El Puerto ha procedido al cierre preventivo de pinares y parques.

Desde el Ayuntamiento se ruega a la ciudadanía que evite estos espacios y extreme la precaución en pinares y parques, en la zona del litoral, en las áreas inundables y en el cauce del río Guadalete, ante posibles crecidas de las aguas.

Hasta el momento no se han registrado en la ciudad incidencias dignas de mención a causa del temporal de lluvia y viento.

El tiempo en Cádiz continuará siendo complicado el miércoles 28, con una situación muy similar a la del martes. De hecho, el mapa de avisos diarios de Aemet deja una provincia bajo los mismos colores con la única diferencia que se reduce del naranja al amarillo por viento en la zona del Estrecho. La situación mejorará ligeramente el jueves 29 aunque volverá a ser una jornada lluviosa.