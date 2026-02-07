El río Guadalete fluye a esta hora con mucho caudal a su paso por El Puerto aunque la situación es de control. Como ya ocurriera este viernes, el momento de mayor preocupación de vivirá por la tarde, a eso de las 18:00 horas, cuando se produzca la pleamar. No obstante, y según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina, el coeficiente de esta marea será de 0,53, inferior a los 0,66 registrados en la tarde del 6 de febrero, por lo que los efectos podrían ser menores. Habrá que estar pendientes igualmente de la lluvia de la borrasca Marta: según Aemet, en El Puerto se espera un pico de 5 litros a entre las 16:00 y las 17:00 horas aunque durante la mañana no ha llovido en exceso.