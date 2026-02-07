El río Guadalete fluye controlado a su paso por El Puerto
La hora más crítica de nuevo estará en la tarde, cuando coincida la pleamar, aunque el coeficiente de subida es incluso inferior al que se registró el viernes
Se levantan las restricciones en la ribera del Guadalete en El Puerto
El río Guadalete fluye a esta hora con mucho caudal a su paso por El Puerto aunque la situación es de control. Como ya ocurriera este viernes, el momento de mayor preocupación de vivirá por la tarde, a eso de las 18:00 horas, cuando se produzca la pleamar. No obstante, y según los datos del Instituto Hidrográfico de la Marina, el coeficiente de esta marea será de 0,53, inferior a los 0,66 registrados en la tarde del 6 de febrero, por lo que los efectos podrían ser menores. Habrá que estar pendientes igualmente de la lluvia de la borrasca Marta: según Aemet, en El Puerto se espera un pico de 5 litros a entre las 16:00 y las 17:00 horas aunque durante la mañana no ha llovido en exceso.