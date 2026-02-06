Se levantan las restricciones en la ribera del Guadalete en El Puerto

Sobre las nueve de la noche de este viernes se han levantado las restricciones de tráfico y circulación en el entorno de la ribera del río Guadalete, una vez que la pleamar se superó sin que se llegara a desbordar el río.

No obstante, ante la llegada de la nueva borrasca Marta en las próximas horas, el Ayuntamiento portuense seguirá monitorizando las aguas del Guadalete en las próximas horas, ya que además para mañana se espera una importante cantidad de lluvia.

Muchos de los comercios de las zonas cercanas al río decidieron cerrar sus puertas en la tarde de este viernes, siguiendo las recomendaciones del Ayuntamiento, e incluso algunos vecinos de zonas como Micaela Aramburu o la avenida de la Bajamar han optaco por pasar la noche fuera de sus casas, para evitar posibles problemas.

Por otro lado, el agua no llegó a invadir las casas del Poblado de Doña Blanca en la jornada de este viernes, aunque las calles del enclave sí se anegaron. Los vecinos habían sido desalojados el pasado jueves, ante la previsión de una posible crecida del río, y esta noche será la segunda que pasen fuera de sus casas.