El Puerto corta el tráfico en la Ribera y desaloja el Parque Calderón y el Paseo Fluvial

Sobre las cinco y veinte de la tarde de este viernes varias patrullas de la Policía Local cortaban los accesos a la Ribera del Marisco y otras vías cercanas al río Guadalete, ante el aviso de la pleamar a las seis de la tarde, y con la vista puesta en el agua desembalsada de los pantanos de Arcos y Bornos.

Los agentes también recorrían el Parque Calderón y el Paseo Fluvial alertando a los viandantes, con un megáfono, de la necesidad de desalojar ambos paseos, que una vez más estaban llenos de gente paseando y tomando fotografías.

También poco antes de las cinco y media llegaba a la zona el alcalde, Germán Beardo, para hacer un seguimiento de la posible crecida del río, que llebaba aproximadamente la misma altura que el día anterior a esta misma hora.

Poc antes el Ayuntamiento había habilitado una serie de medidas trs las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) celebradas por la mañana y a las 14:30 horas, en la que ha participado también la Delegada Territorial de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo.

En la segunda reunión se acordó reforzar las actuaciones de prevención debido a la previsión de una fase crítica del río entre las 18:00 horas y las 02:00 de la madrugada.

Las zonas cortadas al tráfico son Pozos Dulces, Ribera del Marisco, Micaela Aramburu y avenida de la Bajamar.

El Ayuntamiento recomienda a las personas que residen en bajos de primera línea que adopten medidas de autoprotección ante una posible entrada de agua, colocando los objetos de valor en zonas elevadas y, si lo consideran oportuno, desplazándose a espacios más altos y seguros, aunque estas recomendaciones no implican el desalojo de inmuebles.

Asimismo, las personas vulnerables o con movilidad reducida que necesiten ayuda pueden contactar con el servicio de emergencias 112.

De forma preventiva, se ha aconsejado también el cierre de los comercios situados en las zonas afectadas y la suspensión de la actividad en el Polígono del Levante. También permanece cerrado el Centro de Salud Casa del Mar.

Beardo ha solicitado la colaboración ciudadana y pide que se mantenga la calma, señalando que, en caso de producirse, la entrada de agua no será abrupta, sino progresiva, en láminas visibles que irán aumentando poco a poco. Además ha subrayado que todos los dispositivos de seguridad y emergencia se encuentran activos, coordinados y preparados para actuar ante cualquier escenario.

El Ayuntamiento insiste en extremar la prudencia y la responsabilidad, y ruega no acceder ni permanecer en las inmediaciones del cauce del río.