El Puerto, muy atento al Guadalete a partir de las seis de esta tarde con la llegada de la marea alta

El Puerto afronta este viernes 6 de febrero con la mirada puesta en el río Guadalete. Como ha explicado el alcalde, Germán Beardo, tras la última reunión de seguimiento, el río ha llegado a desbordarse esta mañana a la altura de Pozos Dulces, aunque no ha habido que lamentar daños gracias a los diques de contención que se instalaron el jueves.

En cuanto al Poblado de Doña Blanca, cuyos vecinos fueron desalojados este jueves, el agua inunda ya los campos de cultivo, aunque de momento no ha entrado en las viviendas. El Poblado ha contado con vigilancia durante toda la noche para evitar actos de pillaje, y se ha permitido entrar a los vecinos en grupos de 20 para recoger objetos personales y dar de comer a los animales.

El primer edil ha indicado que el peor momento será este tarde a partir de las 18:00 horas, cuando coincidirá la marea alta, y hasta las dos de la madrugada, cuando se prevé que llegue hasta la desembocadura del río todo el agua desembalsada de los pantanos de Arcos y Bornos.

Aunque se pide tranquilidad a la población, desde el Ayuntamiento se ruega a los portuenses que no acudan esta tarde a las orillas del río, ya que ayer muchas personas se acercaron hasta allí para hacer fotos o simplemente ver de cerca la crecida del Guadalete.

Los aparcamientos del entorno del río siguen desalojados y no ha habido clases en la jornada de hoy, al tiempo que permanecen suspendidas la mayoría de las conexiones con las ciudades cercanas.

Los vecinos alojados esta noche en el pabellón de la Angelita Alta han pasado la noche tranquila, aunque finalmente fueron poco más de una veintena los que decidieron quedarse en estas instalaciones, donde fueron atendidos por colectivos como Calor en la Noche, Afanas y Cruz Roja.