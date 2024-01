El portavoz del PSOE deberá renunciar temporalmente a su trabajo para seguir como concejal en El Puerto

Las incongruencias legislativas existentes en determinados temas hacen que surjan situaciones surrealistas. Es el caso que se produce con el actual portavoz del PSOE portuense, Ángel M.ª González Arias, que deberá renunciar temporalmente a su trabajo en la Policía Local de una de las ciudades de la provincia para seguir ejerciendo como concejal en El Puerto de Santa María.

El concejal portuense forma parte de un cuerpo de Policía Local, aunque de una localidad que ni siquiera es El Puerto, y deberá pedir el pase a la situación administrativa de servicios especiales, lo que implica renunciar temporalmente a su trabajo, si quiere mantener su acta de concejal en la Corporación Municipal. El 28 de septiembre de 2023, la Secretaría General del Ayuntamiento puso en conocimiento de la Corporación la existencia de una posible causa de incompatibilidad entre la actividad política y la actividad laboral del actual secretario del PSOE, de 34 años de edad, diplomado en Trabajo Social y máster en Criminología y Ciencias Forenses, "al ser funcionario en otra Corporación Local".

La situación se repetía respecto a 2021, cuando tuvo que dejar dicho trabajo para permanecer en la Corporación, pero en este caso la promulgación a nivel de Andalucía de una nueva ley de policías locales en agosto de 2023, le había permitido solicitar de nuevo el pase al servicio activo en el Ayuntamiento en el que desempeña su función. Dicho Ayuntamiento, en base a un informe de su asesoría jurídica, había aceptado su petición, al no tener en El Puerto dedicación exclusiva, por lo que permitió a González Arias recuperar su actividad laboral "compatibilizándola con el cargo público como concejal sin dedicación, desde el 1 de septiembre de 2023".

No obstante, la Secretaría del Ayuntamiento portuense, frente a este criterio, mantiene que en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, existe incompatilidad entre su condición de concejal y de funcionario, toda vez que dicha ley recoge que son inelegibles para cargo público "los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía, en activo", por lo que el actual portavoz del PSOE debe optar entre conservar su acta o renunciar nuevamente de forma temporal a su trabajo.

De esta forma, se produce una interpretación diferente entre las secretarías de dos ayuntamientos, en base a dos planteamientos jurídicos distintos.

El tema se ha incluido en el Pleno Ordinario de este próximo viernes, donde se eleva la propuesta de declarar que el concejal Ángel Mª. González "incurre en la causa de incompatibilidad con la condición de concejal".

El portavoz socialista ya ha adelantado que a pesar de que pueda existir una interpretación restrictiva de la ley, no renunciará al acta de concejal, por lo cuál en el plazo de diez días desde que le notifiquen la resolución del Ayuntamiento estará obligado a pedir el pase a la situación de servicios especiales en su trabajo de policía, que tendrá que volver a dejar temporalmente para dedicarse por completo a la política.

"Aquí hay un político que está viviendo de su trabajo y lo están abocando a que tenga que vivir de la política", lamenta el concejal, "me afecta, porque me gusta mi trabajo y no lo voy a poder ejercer. Buscaré dedicarme a la política al 100% en vez de compaginar las dos cosas, política y trabajo".

Se consuma así la tantas veces denostada profesionalización de la política.