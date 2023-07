El pleno de organización abre una nueva etapa en el gobierno de El Puerto con la subida de sueldos

El pleno de organización del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha confirmado las informaciones que habían trascendido en los últimos días respecto a los sueldos de los concejales del Partido Popular con funciones de gobierno, así como el número de cargos de confianza (y sus salarios) que trabajarán para el nuevo equipo gobernante, que ha obtenido mayoría absoluta con 14 concejales. El Pleno contó con las ausencias de David de la Encina y María del Carmen Ojeda, del PSOE.

Aunque el pleno constaba de 29 puntos en el orden del día, entre ellos la designación de representantes de la Corporación para distintos órganos y entidades de ámbito municipal y supramunicipal e incluso para el consejo de administración de la empresa de aguas Apemsa, los de mayor importancia fueron los referentes al régimen y retribuciones de los concejales del gobierno y de la oposición, de los cargos de confianza, dietas y desplazamiento de los miembros de la Corporación Municipal y la dotación económica para el funcionamiento de los grupos municipales.

Además, se aprobó, con reticencias de la oposición, la celebración de los plenos ordinarios el primer viernes de cada mes (excepto en agosto, que no habrá) a las nueve de la mañana, en lugar del horario vespertino, como hasta la fecha.

Por su parte, la junta de gobierno local se seguirá celebrando los jueves, contando como miembros con los tenientes de alcalde Javier Bello, Millán Alegre, David Calleja, Leonor Caballero, Jesús Garay y Marta Rodríguez López de Medrano.

En términos generales, según explicó el portavoz del equipo de gobierno Javier Bello, se establece un total de quince cargos de confianza, de los cuales uno de ellos estará vinculado directamente a Alcaldía, y que tendrá un sueldo de 56.000 euros al año. Habrá otros cuatro cargos de confianza con un salario de 36.000 euros cada uno, y diez cargos de confianza más, todos vinculados al gobierno municipal, que cobrarán un total de 30.000 euros cada uno, distribuidas en 14 pagas.

En cuanto a los ediles con responsabilidad de gobierno, según informó también el portavoz del PP, todos tendrán dedicación exclusiva, alcanzando los concejales la cantidad de 43.000 euros de sueldo, mientras que los tenientes de alcalde de la junta de gobierno, un total de cinco, cobrarán un sueldo bruto anual de 48.000 euros. En el anterior mandato los concejales cobraban 38.000 euros. En estas cantidades no se incluyen los sueldos del alcalde Germán Beardo, Javier Bello y José Ignacio González Nieto, que tendrán sueldo de la Diputación Provincial en los dos primeros casos y del Parlamento de Andalucía, en el tercero.

Con la propuesta finalmente aprobada en el pleno de este lunes la cantidad que se abonará en concepto de sueldos a los ediles y cargos de confianza asciende a unos 902.000 euros, lo que implica un incremento del 40% respecto a la anterior legislatura, cuando esa inversión era de 642.000 euros.

Pero además de estos salarios, los grupos municipales de la oposición sufrirán un recorte en sus asignaciones, ya que ninguno de los portavoces del PSOE, Vox, Unión Portuense y Grupo Mixto (IU) estarán liberados (no cobrarán nada por este concepto, cuando en el anterior mandato tenían un sueldo de 38.000 euros) y la asignación para gastos de cada grupo municipal baja de 1.200 euros al mes a 500 euros, más un extra de 150 euros por cada concejal que lo integre. A su vez cada concejal de la oposición tendrá una dieta de 200 euros por asistencia a los plenos ordinarios (uno al mes), mientras que esta cuantía se eleva a 400 euros para los portavoces, incluyendo al del PP.

Las criticas ante estas subidas de sueldo afloraron en el pleno, ya que además con este sistema se establecen recortes a la oposición que harán más difícil su labor de fiscalización, al no tener a nadie que se pueda dedicar de lleno a realizar las numerosas gestiones añadidas que conlleva la actividad política. Este hecho ha sido criticado por la práctica totalidad de la oposición, que han querido recordar que ellos representan también a una parte de la ciudadanía de El Puerto de Santa María.

En este sentido, el portavoz de IU, José Luis Bueno, manifestó que esta organización del gobierno local "es una locura en cuanto a personal eventual, un modelo que no ha aplicado nadie", ya que todos los concejales (14) tienen dedicación exclusiva y además se han nombrado 15 cargos de confianza, por lo que se preguntó qué van a hacer unos y otros, "ya que no va a haber contenido de trabajo para todos". De la misma forma, Bueno observó que se reduce la asignación de los grupos municipales en un 60%, "con el objetivo de que no haya una oposición organizada", aunque advirtió no obstante que "vamos a seguir haciendo oposición con más o menos dinero".

Unión Portuense por su parte, a través de Francisco Tomás Belaustegui, indicó que una gran parte de los votantes quieren que se fiscalice al gobierno, lo que se ve dificultado si los portavoces no están liberados. Respecto al hecho de establecer los plenos a las nueve de la mañana en lugar del horario de tarde advirtió que "corta la participación ciudadana".

En su turno de palabra, Vox, por mediación del concejal José Antonio Gomila, calculó el gasto total en pagos a cargos de confianza y concejales en 1.230.000 euros, y subrayó que "esta mayoría de gobierno va a sentar muy mal en el bolsillo de los portuenses, con un despilfarro de 600.000 euros al año". El concejal de Vox comparó en clave de campaña los gastos del gobierno local con los del Gobierno central y aseguró que "superan en un 525% a Pedro Sánchez en cargos de confianza". El concejal considera el paso dado por el gobierno local "una traición a tantos portuenses que han creído las mentiras del PP".

El portavoz Ángel Mª. González Arias (PSOE) por su parte pidió explicaciones tanto del aumento de los sueldos de los concejales como de la reducción de las prestaciones a la oposición. Se interesó además por los motivos que han llevado al PP a contratar el máximo número de cargos de confianza que permite la legislación, a la vez que mostró especial interés "por el asesor que va a cobrar de manera desproporcionada 56.000 euros al año".

En su turno de réplica, el portavoz del PP Javier Bello, hizo alusión a los salarios que perciben el alcalde y los concejales de la ciudad de Chiclana, "con sueldos más altos que los que ahora se aprueban en El Puerto" (61.000 y 58.000 euros, según afirmó). Como respuesta a Vox, reprochó a la formación que tenga más de una docena de diputados autonómicos cobrando del Parlamento de Andalucía, "una institución en la que no creen", y de la que sin embargo perciben un sueldo.

Finalmente la propuesta del PP para los cargos corporativos y la asignación de cuantías por retribuciones fue aprobada con el voto favorable del equipo de gobierno, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox, Unión Portuense y el Grupo Mixto (IU).

Nada más aprobarse este punto de pleno, la presidenta vecinal de la Flave, Milagros Muñoz, que se encontraba en la zona del público, expresó su protesta, manifestando que en su casa tenían que vivir con 800 euros al mes, antes de abandonar la sala.

A diferencia de plenos de la anterior legislatura y a pesar de tratarse de un tema económico, el tono del debate durante la sesión no fue tenso ni crispado, ofreciendo de una y otra parte la "mano tendida" para llegar a acuerdos durante este mandato municipal.

También durante la sesión plenaria se aprobó, entre otros nombramientos, la designación del alcalde Germán Beardo como presidente de Apemsa y de Millan Alegre como vicepresidente, además de los vocales de la parte pública del consejo de administración de dicha Sociedad, que incluye además de los dos anteriores a José Ignacio González Nieto, Antonio Caraballo y Beltrán Gómez.