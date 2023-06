El dinero destinado a sueldos de concejales del gobierno y cargos de confianza en El Puerto subirá un 40% con respecto a 2019

Ya se conoce la propuesta que pasará por pleno el próximo lunes 3 de julio, dentro de la sesión de organización con la que empezará a andar el nuevo gobierno municipal con mayoría absoluta del Partido Popular.

Los grupos municipales ya han recibido la propuesta, que contempla importantes cambios con respecto a la organización municipal en el mandato que comenzó en 2019. Así, para empezar los portavoces de los grupos de la oposición (PSOE, Vox, Unión Portuense e Izquierda Unida) no estarán liberados, como en este último mandato, y no cobrarán sueldo del Ayuntamiento, mientras que la partida económica que se destinará a pagar los sueldos de los concejales del equipo de gobierno y cargos de confianza se incrementa nada menos que en un 40% con respecto a 2019. En este montante no se incluyen los sueldos del alcalde, Germán Beardo, ni de Javier Bello (ambos serán diputados provinciales y cobraran de dicha institución, con sueldos más cuantiosos que los del Ayuntamiento), mientras que José Ignacio González Nieto cobrará su sueldo como parlamentario andaluz, ya que en unos días sustituirá en el escaño al alcalde de Cádiz, Bruno García.

Así, en esta etapa los ediles populares que forman parte de la Junta de Gobierno Local (Millán Alegre, Jesús Garay, David Calleja, Leonor Caballero y Marta Rodríguez) cobrarán un sueldo bruto anual de 48.000 euros, mientras que el resto de los concejales del PP que no son tenientes de alcalde (seis) cobrarán 43.000 euros brutos.

En el mandato 2019-2023 los ediles del Gobierno local tenían un sueldo de 38.000 euros.

La subida es también importante en lo que respecta a los cargos de confianza, ya que si en 2019 había diez de estos cargos, con sueldos de 30.000 euros (uno de ellos), otro con 27.000 euros y ocho con 22.000, ahora habrá doce, uno de ellos con un sueldo anual de 56.000 euros, tres con sueldos de 36.000 euros y ocho con sueldos anuales de 30.000 euros.

De este modo, si tras el pleno de organización de 2019 se destinaban 642.000 euros a sueldos del gobierno local y cargos de confianza, ahora con esta propuesta la cantidad asciende hasta los 902.000 euros, dejando a un lado los salarios también procedentes de fondos públicos de los dos diputados y el parlamentario andaluz.

Los plenos serán por la mañana

Otra de las novedades para este mandato es que los plenos se celebrarán por las mañanas, a las nueve, los primeros viernes de cada mes, a excepción del mes de agosto, que no habrá sesión. Para el primer pleno ordinario se dejará más tiempo, de manera que se celebrará el próximo 28 de julio, para dar tiempo a la presentación de mociones por parte de los grupos.

La celebración de los plenos por la tarde era un viejo compromiso con el movimiento vecinal, pero dadas las malas relaciones que mantiene el gobierno de Beardo con la Flave se rompe ahora este compromiso que venía desde tiempos de Enrique Moresco, con el que se pretendía favorecer la participación vecinal.

Los portavoces de la oposición pasan ahora a tener una asignación de 400 euros por asistencia a los plenos, mientras que los concejales de la oposición recibirán 200 euros por su asistencia.

En cuanto a los grupos municipales, se les asigna una dotación fija mensual de 500 euros, y otra variable de 150 euros más por cada concejales que lo integre.