Los nuevos estatutos de Suvipuerto se reaprueban“a prisas y corriendo”

Informar de los asuntos de una ciudad no es tarea fácil; sin embargo, este cometido se convierte prácticamente en una misión imposible cuando las cosas no se hacen bien donde deben de hacerse. Toda la mañana de ayer transcurrió en una espera eterna para saber cuándo se iban a aprobar definitivamente los nuevos estatutos de Suvipuerto.

Es cierto que esta noticia ha salido ya. El nuevo texto, donde se aumentan el número de competencias de la empresa municipal, se aprobó por la Junta General del Ayuntamiento el pasado 7 de diciembre. No obstante, un defecto de forma en los votos (donde “se debería haber votado por separado”), ha supuesto que de nuevo las modificaciones deban ser votadas (esta vez correctamente) por dicho órgano. Dicho trámite, que estaba convocado en una sesión a las 9:45 horas, fue anulado por el alcalde Germán Beardo sin comunicar cuándo se iba a celebrar definitivamente. Al parecer, según explican desde la Oposición, “para que dichos estatutos salgan adelante el PP debía conseguir 13 votos sí o sí”. ¿Y dónde está el problema?”. Pues que ayer por la mañana a Germán Beardo le faltaban justamente dos concejales: Carmelo Navarro (que al parecer estaba fuera de la ciudad) y Carmen Lara (quien estaba ausente por motivos personales). Finalmente Lara acudió a la votación y el texto se aprobó en una segunda convocatoria que se celebró a las 12:00 horas. Pero la mañana dio para mucho ya que hasta que se celebró la sesión el ambiente estuvo caldeado por los salones del Ayuntamiento con un alcalde que se reunió con todos los portavoces de la Oposición, excepto con Vox.

“Beardo vuelve a demostrar su descontrol, pero sobre todo su falta de talante y empatía con los miembros de la Corporación”, explica Javier Botella de Unión Portuense. “Insulta al portavoz de Vox diciendo que no representa a Vox cuando él no representa ni a los portuenses, ni al PP, ni si quiera a su Gobierno. Solo representa a sus intereses personales o los de Caraballo o, en este expediente concreto de SuviPuerto, los de Antonio Jesús”.

En la misma línea se sitúa José Luis Bueno (IU). “Si el Gobierno hubiera hecho las cosas bien desde el principio no estaríamos ahora aquí, independientemente de los motivos”, declara Bueno. “Esto es una muestra más de que a pesar de tener mayoría absoluta, un montón de asesores y directivos este Gobierno es incapaz de hacer las cosas bien hechas”.

Con ellos coincide Vox. “Ya lo hemos denunciado en otras ocasiones: las prisas nunca son buenas. El alcalde ha contactado con los portavoces excepto con Vox. Desconocemos el motivo de esta falta de comunicación, que consideramos injustificable, ya que la diferencia ideológica no debe estar reñida con el respeto institucional, que es lo que nos tiene acostumbrados el señor Beardo. Una hora más tarde, la Junta se ha vuelto a convocar de manera precipitada impidiendo la asistencia de algunos de nuestros concejales. Germán Beardo se asemeja cada vez más a una autocracia”.