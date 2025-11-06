La empresa municipal Suvipuerto cambia sus estatutos y tendrá más competencias

La empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto) lleva este viernes una propuesta a la Junta General del Ayuntamiento, convocada cinco minutos antes del pleno ordinario de noviembre, para modificar sus estatutos sociales.

El informe jurídico municipal explica que "dicha modificación se realiza con el propósito de actualizar su texto conforme a la normativa vigente, armonizar su contenido teniendo en cuenta los distintos procesos de modificación producidos a lo largo del tiempo, e introducir ampliaciones en su objeto social que permitan atender las nuevas necesidades que se presentan. Asimismo, se incluye un nuevo precepto en el que se reconoce a Suvipuerto como medio propio del Ayuntamiento".

Estos cambios se introducen tras un informe del asesor jurídico de la empresa municipal, Miguel Pérez de Irigoyen, en el que se recoge que los estatutos actualmente vigentes "son fruto de varios procesos de modificación estatutaria de modo que había conceptos repetidos, reiterados e incluso algunos contradictorios entre sí; igualmente, de ese análisis, se ha encontrado referencias literales a normativa derogada sin que hubiera una cláusula o disposición general que estableciese la sustitución de las referencias a las normas que la sustituyan".

En cuanto a la designación de Suvipuerto como medio propio del Ayuntamiento, a partir de ahora esta institución "podrá encargar a Suvipuerto la realización de trabajos de competencia municipal que, por razones de eficacia o bien cuando no se posean los medios técnicos para su desempeño: o, dada a su vez la idoneidad del personal de esta empresa municipal o los medios materiales con los que cuenta, sean asumibles por la misma".

Nuevas competencias, entre ellas la de promoción y construcción de aparcamientos

Por lo que respecta al objeto social de la empresa, las competencias de Suvipuerto se amplían y entre otras cosas, se incluye "la promoción, planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones que potencien y desarrollen la economía de la ciudad, especialmente las que fomenten el empleo y el turismo, pudiendo adquirir bienes inmuebles y muebles para su adecuación a este fin, urbanizando terrenos, construyendo edificios, complejos turísticos, instalaciones náuticas deportivas o comerciales", así como "construir, promover y gestionar parques industriales, comerciales y ganaderos, edificios industriales, de oficinas y demás instalaciones propias de las empresas". También se contempla "la promoción, gestión y ejecución de aparcamientos subterráneos y en superficie en general, así como cualquier tipo de infraestructura, que a juicio de la Corporación municipal beneficie especialmente a la evolución y desarrollo urbanístico de El Puerto de Santa María, y en particular todas las operaciones necesarias para la ejecución de estos fines, desde su promoción hasta su total terminación, incluyendo los estudios de viabilidad, obtención del suelo, por cesión o concesión administrativa, o por cualquier otra vía, preparación de concursos de licitación, estudio de plicas, adjudicación y contrato de obras, vigilancia, seguimiento y recepción de las obras, promoción, gestión, comercialización y adjudicación o venta de las plazas de aparcamiento".

Cabe recordar que estas últimas eran hasta hace escasas fechas competencias de la extinta empresa municipal Impulsa El Puerto, que tras su entrada en concurso de acreedores afronta su proceso de liquidación con la venta de todos sus bienes.

Los nuevos estatutos también facultan a Suvipuerto para la contratación de obras públicas cuya tramitación le sea previamente encargada por el órgano municipal competente, así como la prestación de servicio de mantenimiento y conservación de calles y vías públicas, conforme al Reglamento municipal aprobado por el pleno del Ayuntamiento.