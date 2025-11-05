Suvipuerto adquiere el solar de San Juan 15 para construir VPO en alquiler

La empresa municipal de Suelo y Vivienda (Suvipuerto) ha formalizado la compra del inmueble situado en la calle San Juan número 15, destinado a la construcción de una nueva promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de alquiler.

Con esta adquisición, Suvipuerto refuerza su estrategia de intervención en el centro de la ciudad, sumando ya tres solares incorporados al patrimonio municipal con el objetivo de desarrollar promociones de vivienda asequible. San Juan 15, donde se proyecta una promoción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, actualmente en fase de redacción del proyecto, se suma a Jardín de Cano para la construcción de 52 viviendas en venta y a Cielos 26 para 14 VPO en alquiler.

Las viviendas de VPO en alquiler están pensadas para jóvenes con ingresos suficientes que busquen emanciparse, así como familias con ingresos que no pueden acceder a un alquiler en el actual mercado, en ningún caso serán viviendas sociales, el alquiler medio de las viviendas será de 450 euros al mes para viviendas de 70 metros cuadrados y tres dormitorios.

Las promociones en régimen de alquiler impulsadas por Suvipuerto no tienen carácter de vivienda social. Se dirigen a personas que cumplen los requisitos establecidos y disponen de ingresos que les permitan hacer frente al pago del arrendamiento.

El alcalde, Germán Beardo, subraya que “este Gobierno municipal continúa dando pasos firmes para devolver vida al centro histórico, facilitando que los portuenses puedan desarrollar su proyecto vital en su ciudad, con nuevos hogares accesibles y de calidad en pleno corazón de El Puerto”.

Todas aquellas personas interesadas en optar a vivienda protegida, ya sea en régimen de alquiler o venta, deben tener ingresos suficientes para afrontar el pago de la hipoteca o de la renta, y deben inscribirse en el registro municipal de demandantes en Suvipuerto, en Calle Sol 1, en el teléfono 956 850739 o en el correo info@suvipuerto.com. Las oficinas de Suvipuerto están abriendo también los martes por la tarde.