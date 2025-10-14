Nuevo proyecto para construir 44 viviendas protegidas en la zona de Jardín de Cano, en El Puerto

El alcalde portuense, Germán Beardo, y la teniente de alcalde de Ordenación, Planificación Urbana y Centro Histórico, Danuxia Enciso, han mantenido una reunión de trabajo con la promotora Propco Orange SLU (Monthisa), que también lideró la rehabilitación del histórico Palacio de Winthuyssen, sobre un nuevo proyecto de 49 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la calle Racimo, 1, en la zona de Jardín de Cano.

Esta promoción será una de las primeras en Andalucía en acogerse al nuevo Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, impulsado por la Junta de Andalucía, que permite incrementar la edificabilidad en un 20% cuando la totalidad del proyecto se destina a vivienda protegida.

El proyecto contempla la construcción de 49 viviendas protegidas —48 de tres dormitorios y una de cuatro—, además de 39 plazas de garaje y 33 trasteros, sobre un solar urbanizado de 923,36 m², con una superficie construida total de 6.136,61 m².

La inversión global prevista para la construcción de estos pisos supondrá aproximadamente casi 5 millones de euros, que se elevaría a 8,7 si sumamos el suelo y los gastos del desarrollo urbanístico.

Una vez finalizadas, las nuevas viviendas se gestionarán a través del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida que gestiona la empresa municipal de suelo y vivienda, Suvipuerto.

“Será una de las actuaciones residenciales más relevantes de los últimos años, tanto por su volumen como por su impacto social y urbano”, ha subrayado el alcalde. Beardo ha resaltado además que “con este proyecto, y gracias a la colaboración público-privada y a la apuesta de inversores comprometidos, no solo seguimos ampliando la oferta de vivienda protegida, sino que también contribuimos a revitalizar una zona como Jardín de Cano, donde viven más de 400 familias portuenses, generando un nuevo ambiente urbano, seguro y dinámico que devolverá la tranquilidad y la confianza a los vecinos”.

Por su parte, Danuxia Enciso ha señalado que el Ayuntamiento ya está coordinando con la promotora la tramitación del Estudio de Detalle, el Proyecto Básico y la Calificación de VPO, con el objetivo de agilizar los plazos administrativos y facilitar que las obras puedan comenzar lo antes posible.