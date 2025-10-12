El Ayuntamiento portuense reajusta el borrador del presupuesto tras la ayuda del Plan EDIL

Una imagen de las obras de la primera fase de rehabilitación del antiguo hospital San Juan de Dios.

El Ayuntamiento acaba de recibir casi 12 millones de euros dentro de la convocatoria del Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado y Local) -similar a la antigua EDUSI- consiguiendo una subvención europea del 85% para acometer proyectos por valor de 14.057.535 euros.

Fue el pasado mes de febrero cuando el pleno municipal aprobó la solicitud de estos fondos, con la aspiración entonces de conseguir 20 millones de euros para distintas actuaciones en el centro histórico y el Barrio Alto portuense.

Finalmente la ayuda obtenida ha sido menor de la solicitada, pero suficiente para financiar mediante estos fondos la mayor parte de proyectos, que estaban en cartera desde hace años.

La financiación de algunas de estas actuaciones estaba ya prevista en el borrador del presupuesto municipal para 2026, que ahora tendrá que adaptarse antes de su presentación en los próximos días, y otras aspiraban a ayudas de otras entidades, con lo que el Ayuntamiento trabaja ahora en la adaptación de la financiación de cada una de las actuaciones.

Segunda fase del Hospital San Juan de Dios

En estos momentos se acomete la primera fase de la rehabilitación del edificio municipal, que comenzó en enero con un plazo de ejecución de 15 meses -hasta la primavera de 2026-. Para la ejecución de esta primera fase El Puerto ganó una subvención con cargo a los fondos europeos de recuperación Next Generation, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Titularidad Local, que asciende a 2.161.954 euros y que sumada a la aportación municipal supone una inversión total de 3.463.707 euros.

Esta primera fase se centra en la consolidación estructural del edificio y la adecuación de su planta baja y entreplanta, sentando las bases para su uso futuro como un centro multifuncional con espacios culturales, formativos y sociales.

La segunda fase, que se acometerá ahora gracias al Plan EDIL, y para la que se solicitaron más de cuatro millones de euros, se centrará ya en la primera planta y el ático del edificio. En la primera planta se prevé una oficina técnica, un espacio para coworking y varias aulas de formación, mientras que en el ático se plantea un restaurante y un mirador.

La plaza de Las Galeras será sometida a una reordenación. / D.C.

Plaza de Las Galeras y su entorno

Se trata de la zona donde se plantea la construcción de la segunda pasarela sobre el Guadalete, que partirá desde el muelle de San Ignacio (antigua parada de El Vaporcito). Recientemente el Ayuntamiento formalizó el contrato para esta infraestructura con la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por DI2 Portuense S.L.U., Avintia Proyectos y Construcciones S.L. y Canteras de Almargen S.L.

Con este trámite se retomaba el proyecto tras la quiebra de la anterior adjudicataria, la UTE Levantina Ingeniería Construcción S.L. y Díez y Compañía, que dejó los trabajos sin finalizar. El proyecto de la nueva pasarela fue redactado por Técnicas Gades S.L. y cuenta con una inversión cercana a los 2.700.000 euros que en principio se habían incluido en la solicitud de fondos eurpeos, pero que en el reajuste parece haber quedado fuera, según los datos facilitados hasta ahora por el Ayuntamiento. Se ha conseguido sin embargo una partida para la urgbanización de la Plaza de Las Galeras y su entorno, para lo que se solicitaron casi 832.000 euros.

Una vista actual de la Plaza de La Pescaderia.

Cofinanciación del puente rodado y Plaza de La Pescadería

El pasado mes de mayo el Ayuntamiento adjudicaba la contratación del equipo encargado de la redacción del anteproyecto y del proyecto constructivo del nuevo puente rodado sobre el río Guadalete, así como de la reordenación de la Plaza de la Pescadería y los viales adyacentes.

La empresa adjudicataria es la unión temporal formada por Técnicas Gades S.L. y Alonso Cobo Estudio de Ingeniería.

El nuevo puente de tráfico rodado sobre el río será una infraestructura atirantada con una pilona de canto variable que unirá la zona portuaria con la Avenida de la Bajamar, integrando diseño moderno y funcionalidad. El proyecto incorporará tecnologías avanzadas orientadas a la seguridad, como sistemas de monitoreo y cámaras en tiempo real. El ancho del puente permitirá la circulación simultánea de vehículos, peatones y ciclistas, garantizando la fluidez en ambos sentidos y fomentando una movilidad sostenible y eficiente.

En cuanto a la actuación en la Plaza de la Pescadería y los viales adyacentes, incluirá la intervención sobre la propia plaza y las calles Micaela Aramburu, Compositor Javier Caballero, Maestro Veneroni y la avenida de la Bajamar, con el objetivo de modernizar una zona estratégica del centro urbano.

Para la rehabilitación de la Plaza de la Pescadería se han solicitado mediante este plan 1.201.620,50 euros.

Tercera fase del Museo municipal

La ciudad ya tenía confirmada la segunda fase del futuro Museo municipal de El Hospitalito, tras la reciente obtención de la subvención del programa estatal 2% Cultural, gestionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tras la conclusión de la primera fase, la segunda permitirá realizar mejoras significativas en las instalaciones, como la creación de una nueva sala de 150 metros cuadrados para exposiciones permanentes, la modernización de los espacios destinados a exhibiciones temporales y la unificación de bibliotecas especializadas. Además, se habilitarán áreas para talleres y actividades culturales, fomentando la participación ciudadana y fortaleciendo la oferta educativa y cultural de la ciudad.

Ya con la tercera fase, a la que se destinará esta nueva ayuda, el objetivo es continuar ampliando el Museo con un nuevo edificio anexo que albergue talleres, salas didácticas, biblioteca o sala de investigadores, así como la segunda planta como zona expositiva y una pinacoteca de pintores portuenses. También se contempla el traslado de la farmacia del antiguo hospital San Juan de Dios.

Rehabilitación del Palacio Purullena y calle Ganado

Otra de las iniciativas aprobadas es la rehabilitación del Palacio Purullena con un enfoque patrimonial y social, para lo que se ha solicitado 1.527.419,69 euros.

Tras la primera actuación que se llevó a cabo en 2010, sería una nueva fase para recuperar este histórico palacio portuense.

Otro de los grandes proyectos para el Barrio Alto es la remodelación integral de la calle Ganado, incluyendo la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, para lo que e ha pedido una ayuda de 889.350,32 euros.

Una imagen del entorno del Monasterio de La Victoria. / D.C.

Entorno de La Victoria

Otra de las actuaciones incluidas es el proyecto de remodelación del entorno del Monasterio de La Victoria. El equipo AICEQUIP fue en diciembre el adjudicatario de la redacción de este proyecto de recuperación del entorno del Monasterio de la Victoria. El ámbito de actuación se sitúa al noroeste del casco urbano, en la entrada de la ciudad, junto al Monasterio de La Victoria, un Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento. Este espacio, actualmente un vacío urbano, está enmarcado por el parque de La Victoria y las estaciones de tren y autobuses. Con una extensión de 34.747 m², el proyecto busca transformar esta zona en un área central para la ciudad, mejorando tanto su funcionalidad como su integración en el entorno.

Reforma del Cementerio

Otras actuaciones que han entrado en el listado del plan son la reforma del Cementerio y plazas. Para la rehabilitación del cementerio y su entorno se solicitaron 1.214.198,98 euros y para la urbanización de las plazas Tula Ruiz Golluri y Plaza de la Jara, un total de 2.032.802.11 de euros. Por último, se incluyó como actuación transversal de los tres últimos proyectos actuaciones de Administración Electrónica y Smart City por valor de 325.870,24 euros.