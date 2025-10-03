El Puerto obtiene una subvención de 11.948.905 euros de la EDIL

El Puerto de Santa María ha obtenido una subvención de 11.948.905 euros dentro de la convocatoria de los fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado y Local) -similar a la antigua EDUSI- consiguiendo una subvención del 85% para acometer proyectos por valor de 14.057.535 euros.

Entre los proyectos a acometer se encuentran grandes actuaciones como la nueva fase de reforma del antiguo Hospital San Juan de Dios, la Plaza de La Pescadería, La Plaza de las Galeras y el Parque Calderón, La cofinanciación del nuevo puente rodado sobre el Guadalete, proyectos para la Smart City, mejora de la calle Ganado, tercera fase del Museo Hospitalito, rehabilitación del Palacio de Purullena, actuaciones en el Parque del Vino Fino y el Parque de la Victoria, mejoras en la plaza Tula Ruiz Golluri y plaza de la Jara, y mejoras en el cementerio y su entorno.

El anuncio lo ha realizado el alcalde, Germán Beardo, en el transcurso del pleno de este viernes en el Ayuntamiento, dando las gracias a los funcionarios municipales y al equipo directivo del Ayuntamiento que se ha encargado de la tramitación para la obtención de estos fondos.

Aunque El Puerto ha presentado proyectos por valor de 20 millones de euros, se ha logrado una ayuda de 11,9 millones de euros, el máximo que se ha otorgado a ayuntamientos que son grandes municipios.