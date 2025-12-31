“Germán Beardo se ha empeñado en construir 854 plazas de aparcamiento”

El portavoz del PSOE, Ángel González también ha reaccionado al episodio vivido ayer con la reaprobación de los estatutos de Suvipuerto. González explica que “el equipo de Gobierno se ha empeñado en construir 854 plazas de aparcamiento subterráneas, a pesar del evidente fracaso del PP en la construcción del parking de Pozos Dulces”.

“Ahora pretenden hacerlo a través de Suvipuerto, pero para ello debían modificar los estatutos y hacerle una ampliación de capital por valor de 21.8 M€”, detalla el portavoz socialista. Esta operación se tramitó el pasado día 7 de noviembre, pero, como asegura González “se les ha atragantado, ya que la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento informó de la manera en que debían llevarse a cabo la tramitación a través de la Junta General reunida en pleno, pero el equipo de Germán Beardo desoyó estas cuestiones”.

“Desde el PSOE pusimos de manifiesto esta circunstancia y solicitamos en la propia sesión que se realizara acorde a la norma”, ha indicado el edil, quien añade que “al no entrar en razón, desde el Grupo Socialista decidimos recurrir formalmente los acuerdos”.

“Como consecuencia se ha tenido que repetir la sesión más de un mes después, pero ahora sí, con garantías jurídicas”. Asimismo, el grupo socialista asegura en una nota de prensa que “gracias a los socialistas portuenses se ha conseguido, por segunda vez en este mandato, enmendar al equipo de Gobierno de Germán Beardo, poniendo de manifiesto que la mayoría absoluta no es sinónimo de hacer lo que quieran y hay normas que cumplir.”

En cuanto a los asuntos aprobados ayer en la polémica sesión, desde el PSOE han vuelto a lamentar que “se destine más dinero a Fiestas que a Vivienda, o, como ha ocurrido en este caso, donde de un total de 25 millones de euros se han destinado un 87% de esa partida a aparcamientos subterráneos y el resto, un 13%, a vivienda”.