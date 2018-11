Los hoteles cuelgan el cartel de completo para el puente de diciembre

Encontrar una habitación en El Puerto para el puente de diciembre es casi imposible. Al menos así se puede comprobar en las webs de reservas de viajes, como Booking, donde el letrero de ‘Habitaciones no disponibles’ ya cuelga al lado del nombre de varios establecimientos portuenses, como es el caso de los hoteles Puerto Bahía y Campomar (situados en Valdelagrana) y del hotel Pinomar (en el pago de la Alhaja, a escasos kilómetros de la playa de La Puntilla). A ellos también se les suman otros establecimientos del centro, como el hotel Bodega Real, La casa de los Leones y el hotel Los Cántaros.

Para los profesionales del sector esta situación se debe principalmente por la manera tan propicia en la que este año han caído los días festivos. Mientras que en otros años el 6 de diciembre (día de la Constitución) y el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción) han caído a principios o mitad de semana, este año se celebrarán en jueves y sábado, lo que permitirá a muchas personas “crear un puente de verdad” al unir estos dos días libres con el fin de semana. Así mismo, a este hecho se le uno otro factor, como es el buen tiempo que está imperando este año durante el mes de diciembre, lo que sin duda alguna dejará a los turistas y a la gente de fuera quitarse el mono de sol y playa. Todo un clásico.

No obstante, hay otra parte del sector que prefiere ser cautelosa y no dejarse cegar por las cifras de estos cuatro días. “El puente va a ser muy bueno. En nuestro caso, tenemos una ocupación muy alta el viernes y el sábado”, asegura José María Godínez, director del hotel Los Cántaros. “Pero hay una salvedad: va a ser un puente muy bueno dentro de un otoño muy malo”, recalca este profesional quien asegura que “El Puerto está viviendo el pero otoño de la última década”. En este sentido, el colectivo de hostelería señala hacía una realidad muy distinta a la que los portuenses están acostumbrados, ya que recientemente dichos profesionales han comprobando en sus propios negocios que la hostería de la ciudad sobrevive gracias a las pernoctaciones que el resto de municipios vecinos no son capaces de absorber en fechas señaladas, como el Gran Premio de Motociclismo o la Feria de Jerez. “Antes el turista venía a El Puerto. Ahora si viene es por que se va luego a Jerez o a otro punto de la provincia”, aseguran desde el colectivo.

Este dato enlaza directamente con las declaraciones realizadas recientemente por Ángel González, concejal de Bienestar, Seguridad y Juventud y actual candidato socialista al Parlamento Andaluz, donde aseguraba que se “está trabajando en la ciudad para desestacionalizar el turismo”. “A nosotros nos parece muy bien, y eso suena muy bonito para decirlo en plena campaña. La pregunta que nosotros nos hacemos es cómo se va a conseguir eso”, se pregunta Godínez.

En cuanto al puente, aún queda una semana y, aunque los precios ya son un poco más elevados, sigue habiendo habitaciones disponibles. Pero eso sí, hay que darse prisa.