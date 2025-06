El gobierno de Beardo se niega a informar sobre la liquidación de bienes de Impulsa El Puerto

El Puerto/Este lunes se ha celebrado el pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición para tratar de obtener información sobre el proceso de liquidación de los bienes de la empresa municipal Impulsa el Puerto, que se encuentra en concurso de acreedores. Este ha sido el segundo intento de la oposición de obtener alguna respuesta municipal sobre este asunto, que ya en el anterior pleno celebrado e quedó fuera del orden del día por decisión del equipo de gobierno de Germán Beardo.

En esta ocasión, si bien el pleno sí se ha celebrado, el resultado ha sido el mismo, la callada por respuesta, porque lo único que ha dicho el portavoz del Partido Popular, Javier Bello, es que no iban a dar ninguna información "por prudencia", asegurando que "no tenemos nada que hacer público" y que "se está trabajando en la defensa de los intereses de la ciudad".

Por parte de la oposición intervino como portavoz la edil socialista María Eugenia Lara, que quiso saber si al menos el Ayuntamiento ha pujado en el proceso de venta de los bienes en liquidación, instando incluso al alcalde, Germán Beardo, a dar alguna explicación, aunque sin éxito, quizás porque durante prácticamente todo el debate del público el alcalde estuvo hablando con el interventor, ajeno en casi todo momento al desarrollo del punto.

Lara, que tendió la mano de la oposición al gobierno local para realizar algún trámite que permita que el patrimonio de Impulsa de quede en manos municipales, reprochó al gobierno de Beardo su total "opacidad", mientras que el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, expresaba su preocupación por el futuro no solo de las cuevas cantera, sino de la bodega de Campbell o incluso el suelo del estadio José del Cuvillo, también inmerso en el proceso concursal. Bueno lamentó que ni siquiera se de información a los portavoces de los grupos municipales, "que nos vamos de este pleno sin respuestas", dijo.

Por su parte el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, dijo no entender tampoco tamaña opacidad informativa, lo mismo que el portavoz de VOX, Fito Carreto.

No obstante, los grupos de la oposición municipal no tiran la toalla y volverán a llevar las mismas preguntas sobre el resultado de la liquidación de los bienes de Impulsa al pleno ordinario del mes de julio, que se celebrará el próximo viernes.

Juntas generales de Suvipuerto y El Puerto Global

Por otro lado, con anterioridad al pleno extraordinario se celebraron las juntas generales de las empresas municipales Suvipuerto e Impulsa. Con respecto a la empresa de Suelo y Vivienda el portavoz municipal, Javier Bello, explicó que la sociedad ha edstado un tiempo "infrautilizada e infrafinanciada" y destacó que se han puesto en valor viviendas sociales por valor de 100.000 euros, invertido en la rehabilitación de promociones como Santa Clara 40, y resuelto reclamaciones del parque público de alquiler, con una inversión global que supera los 250.000 euros. Asimismo, se ha actuado en el edificio Cruces 8, reduciendo la morosidad sin necesidad de desahucios, y facilitando la venta de viviendas de protección oficial.

Aunque los gastos de funcionamiento han aumentado —por rehabilitación, mantenimiento, tributos e intereses—, el portavoz ha señalado que “las pérdidas son coherentes con una etapa de fuerte inversión y recuperación operativa”. Para consolidar esta transformación, se ha aprobado una ampliación de capital de 6 millones de euros, que permitirá nuevas promociones de vivienda asequible y encargos municipales estratégicos.

Los grupos de la oposición votaron no a la luqidación del ejercicio 2024, que ha arrojado unas pérdidas de 184.000 euros. El edil de VOX José Antonio Gomila lamentó que no se haya actualizado el valor de los cerca de 300 inmuebles que tiene Suvipuerto y lamentó la falta de transparencia, al quedar la oposiciín fuera del consejo de administración de la empresa.

Por lo que respecta a El Puerto Global, Bello realizó un "balance positivo" de la gestión de la empresa, destacando la labor de sus 40 trabajadores y recordando que lleva asuntos como comunicación institucional, catastro, notificaciones, protocolo, radio municipal, centralita telefónica e informática, que dependen de esta sociedad pública.

Por parte de IU José Luis Bueno recordó que el actual estado positivo de las cuentas se debe a la inyección de dinero municipal que recibió la empresa, aunque aún no se han solucionado las encomiendas de gestión, lo que tiene sumida a la empresa municipal en un constante litigio con el Ayuntamiento.

Por parte de VOX José Antonio Gomila recordó los continuos enfrentamientos con la Intervención municipal, que se ha saldado por ejemplo con el pago de 16.600 euros en intereses por los atrasos en el pago de las obligaciones de la empresa con Hacienda. Gomila también sacó a relucir el incremento del gasto en protocolo y comunicación en un 41%, "para autobombo", afirmó.

La más crítica fue la edil socialista María Eugenia Lara, que aseguró que "tras seis años de gobierno del Partido Popular la realidad de El Puerto Global ha ido a peor, con servicios que no funcionan correctamente como la app El Puerto Mejora, la sede electrónica, el nuevo contrato de teléfono, los enormes gastos en Comunicación y Protocolo, los grandes y habituales retrasos en el cobro de la nómina por parte de la plantilla, etcétera y todo ello coronado por los reparos suspensivos de la Intervención municipal al considerar que no se justifican los gastos de la empresa, al tiempo que reclama un estudio económico que los justifique, el cual no se hace". Para M.ª Eugenia Lara “estamos ante el mayor de los chiringuitos que se ha montado Germán Beardo, que además de mantener al gerente con un sueldo de en torno a 90.000 euros al año y recuperar las dietas para los consejeros, ahora también ha subido la asignación al consejero-delegado, lo cual no se entiende a la vista de la gestión realizada”.

También hizo referencia a un informe de la Intervención municipal, donde se lamenta que se utilice la vía judicial por parte de la empresa contra el Ayuntamiento para seguir pagando facturas sin el control de los órganos de Intervención, llegando a augerirse a la Asesoría Jurídica municipal incluso poner la situación en conocimiento del Juzgado, ya que las facturas de la empresa son objeto de constantes reparos suspensivos.

En la sesión no faltó el discurso ya manido del portavoz popuular, Javier Bello, realizando una división maniquea entre derecha e izquierda, acusando a VOX de alinearse "con la izquierda radical". El portavoz aseguró incluso que "lo que nosotros hacemos está bien y lo que hace la izquierda está mal", acuando a VOX de sentir un "odio visceral" por el PP.

En la sesión tomaron posesión dos nuevos consejeros de El Puerto Global, Rosa María Leveque, y José Manuel García, cuestionando VOX la capacitación de la primera para el puesto, así como una posible incompatibilidad al ser cargo de confianza del gobierno del PP.