“Hay mucha gente que se ha dejado la vida trabajando en estas canteras portuenses”

El Puerto/La reciente salida a la venta del patrimonio de la empresa municipal Impulsa El Puerto, que se encuentra en concurso de acreedores, ha vuelto a poner el foco sobre una de las joyas más escondidas del patrimonio histórico portuense, las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal.

Entidades culturales y divulgativas de calado, como la Universidad de Granada o la asociación Hispania Nostra, se han interesado por estos enclaves que fueron tallados en la piedra para extraer el material con el que se han construido las casas palacio de El Puerto de Santa María, además de otros monumentos como la Catedral de Sevilla o la Basílica de Los Milagros. Sin embargo, a pesar del indudable interés de estas excavaciones talladas en la Sierra, hasta ahora ha sido escaso el material publicado sobre su origen e importancia, entre otros los trabajos de los divulgadores portuenses Juan José López Amador y Enrique Pérez Fernández, un libro sobre la construcción de la Catedral de Sevilla y por supuesto, la labor divulgativa del arqueólogo Diego Ruiz Mata, que en las últimas cuatro décadas no se ha cansado de resaltar la importancia histórica y patimonial de estos espacios.

El último investigador que ha publicado un completo trabajo sobre estas cuevas cantera es el portuense Alberto Castrelo, que en su libro ‘Canteras de San Cristóbal. Interpretación de una historia olvidada’ aborda los orígenes y curiosidades de estos espacios, con numeroso material recopilado a través de visitas sobre el terreno y consultas del material existente, con la colaboración de la trabajadora del Archivo municipal Ana Becerra, que le ayudó a estudiar los archivos y legajos del siglo XIX que se conservan en el Ayuntamiento.

El libro vio la luz en el año 2022 y en el se incluye una colección de 60 fotografías que dan idea de la importancia patrimonial e histórica de estos espacios tan desconocidos.

El investigador portuense, en otra de las cuevas cantera de la Sierra de San Cristóbal.

Alberto, que se gana la vida como creativo, se metió en esta investigación por pura curiosidad y por su incansable interés por las cosas de El Puerto, sobre todo por su historia y su cultura.

Uno de los problemas a la hora de abordar la historia de estas cuevas es que no existe un inventario, aunque sí que se ha constatado la existencia de más de 40 cuevas, de las cuales aproximadamente unas 15 están en manos del Ministerio de Defensa (con el que el Ayuntamiento portuense nunca llegó a cerrar un convenio para recuperar los terrenos) y el resto se reparten entre la parcela que ahora ha salido a la venta, dentro del concurso de acreedores de Impulsa, y los terrenos más cercanos a las instalaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde se encuentra por ejemplo la cueva más característica de todas, la llamada San Francisco de Asís, rebautizada en los años 80 del pasado siglo como “la cueva de la Luz Divina”, que fue la que visitó el escultor y paisajista canario César Manrique en aquel tiempo, quedando absolutamente maravillado.

Desde aquellos años 80 hasta ahora el interés por las cuevas cantera ha tenido altibajos, desde el primer entusiasta proyecto auspiciado por el entonces concejal de Cultura, Miguel Marroquín, hasta el convenio que estuvo a punto de cerrarse en tiempos de Alfonso Candón. “Siempre ha sido una cuestión de voluntad y dinero”, señala Castrelo.

La cueva de la Luz Divina es quizás la que mejores condiciones presenta para explorar un uso divulgativo de estas cuevas, al ser de fácil acceso y estar ubicada en un entornno natural de gran interés.

En la parcela que estaba en manos de Impulsa se encuentra por ejemplo la cueva de Los Cañones, también muy bien conservada, con diferentes columnas y niveles. Castrelo recuerda que en este proceso de venta la publicidad que se ha hecho “es engañosa”, porque se ofertaban los suelos como de gran interés industrial y extractivo, cuando se trata de un enclave protegido dentro de la Red de Espacios Libres.

Algunas de estas cuevas se encuentra además declaradas como Bien de Interés Cultural (BIC), si bien es cierto que la falta de un inventario no facilita su protección efectiva. En el caso de las cuevas en terrenos militares, sí que gozan de una mayor protección debido a las colonias de murciélagos que allí se encuentran establecidas.

A falta de saber qué ocurrirá con estos terrenos que han salido a subasta, Alberto Castrelo se pregunta “qué hubiera ocurrido si no salta la liebre”, ya que han sido muchos los colectivos y entidades que han dado la voz de alarma ante un posible mal uso de estos terrenos, si dejan de ser municipales.

Castrelo recuerda que el de la cantería “fue un sector vital para El Puerto, es parte de nuestras señas de identidad, al igual que el mundo de la pesca o de las bodegas. “Hay mucha gente que se ha dejado la vida trabajando en estas canteras, picando la piedra a mano”, destaca, e insiste en que “es parte de nuestra memoria, nos tiene que doler”.

En este sentido, Alberto echa de menos un mayor liderazgo por parte municipal a la hora de dar a conocer, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, un patrimonio tan importante. “Cuando yo era pequeño nos daban cuadernillos con la historia de las cuevas, es algo que se podría incluir por ejemplo dentro de la Oferta Educativa Municipal”, propone, ya que como dice “tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, saber de donde venimos”.

En el interior de las canteras son legibles aún las marcas que hacían los trabajadores que extraían la piedra, la más antigua de 1865, con signos como la consagración de los espacios y otras marcas lapidarias. “Es algo brutal a nivel interpretativo y etnográfico”, destaca Castrelo, quien confía en que con voluntad política estos espacios permanezcan en manos públicas y con la ayuda de los distintos colectivos implicados se pueda conservar estae capítulo de la memoria de El Puerto. “No podemos perder más patrimonio”, concluye.

La mayoría de las cuevas tienen columnas y distintos niveles.

El PSOE lleva la protección de las cuevas al Ministerio y a la Junta

Por su parte el PSOE de El Puerto ha trasladado por escrito al Ministerio de Cultura y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la situación en la que se encuentran parte de las cuevas canteras de la Sierra de San Cristóbal con motivo de la subasta de los bienes de la empresa municipal Impulsa El Puerto, dentro del concurso de acreedores en el que se encuentra la entidad.

Dado el riesgo de que la ciudad pierda parte de su patrimonio municipal con la subasta del inmueble, y tras no haber obtenido respuesta alguna por parte del gobierno municipal al ofrecimiento que se ha hecho desde la oposición para consensuar soluciones y medidas para no perder este patrimonio, el PSOE ha decidido no esperar y “seguir luchando por nuestra ciudad”, como ha indicado la concejala Mª Eugenia Lara, quien señala que “es urgente y prioritario abordar este asunto, y si el alcalde no muestra interés como hasta ahora así ha sido, desde el PSOE no vamos a permitir que la ciudad pierda parte de este enclave tan importante y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, siempre dentro de la legalidad vigente”, insiste la edil.

Desde el Grupo Socialista se han enviado dos cartas dirigidas al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, trasladándoles la situación e incidiendo en el valor de las cuevas canteras de la Sierra.

Como explica Mª Eugenia Lara “estamos hablando de un espacio de enorme valor histórico, ya que de estas canteras ha salido el material para la construcción de la Catedral de Sevilla y los templos más importantes de la zona, como la Catedral de Jerez, la Basílica Menor Prioral de El Puerto de Santa María y otras iglesias de la provincia”.

Además, también hay que destacar que “la zona en la que se encuentra está en estudio, ya que pueden aparecer túmulos arqueológicos vinculados al yacimiento fenicio de Doña Blanca. Ya de por sí, la forma en la que excavaron la roca en esta cantera hace que por sí misma sea de una importancia paisajística patrimonial y una herencia cultural de la zona”, indica Lara.

La concejala espera que tanto desde el Ministerio como desde la Consejería se tomen cartas en el asunto y, como solicitan en sus escritos, se adopten las medidas necesarias para la permanencia de las cuevas canteras como patrimonio municipal o del conjunto de las administraciones públicas de El Puerto.