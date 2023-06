El gobierno de El Puerto aprueba la reorganización del trabajo de la Policía Local de cara al verano

El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) ha aprobado en un pleno extraordinario y urgente celebrado a primera hora de la mañana la modificación del "cuadrante de trabajo intensivo de los subinspectores, oficiales y policías, sometidos a régimen de trabajo a turnos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo", según reza el enunciado del pleno, que conlleva además la propuesta de aprobación de la modificación del reglamento regulador de la bolsa de jornadas de la Policía Local de El Puerto. El pleno contó con la ausencia del portavoz del PSOE, David de la Encina, y el concejal del mismo grupo Víctor Raposo. Más tarde, se ha conocido que el hasta ahora portavoz y secretario general del PSOE local ha dejado la política.

Básicamente, se trata de la misma propuesta que fue llevada a pleno el pasado 28 de abril, poco antes de la motorada, y que no salió adelante entonces por no contar el gobierno local con la mayoría suficiente para sacarla adelante. La oposición la rechazó al considerar que no solucionaba el problema de fondo de la Policía Local (la escasez de personal), y que se quería solventar este deficiencia estructural mediante una retribución excesiva que se paga a los funcionarios por las jornadas extraordinarias que realizan.

Una parte de la propia Policía Local expresó entonces su oposición a esta fórmula para tratar de tener un mayor número de policías en la calle en determinadas fechas festivas y en temporada alta, como el verano.

Esta mañana ha salido adelante la modificación del reglamento, al contar el PP con mayoría absoluta en el salón de plenos (14 concejales), que en teoría le garantizan una legislatura cómoda. No obstante, todos los partidos de la oposición, aún reconociendo que hay problemas en la Policía Local, han mostrado su temor de que al traer a pleno la misma propuesta, urgente, y sin modificación alguna ni debate previo, sea una muestra de que el gobierno local vaya a aplicar el rodillo de dicha mayoría absoluta, lo que se confirmaría también, según el portavoz de Vox, Fito Carreto, "por la subida vergonzosa de sueldos de concejales y cargos de confianza" cuya aprobación está prevista para el pleno del próximo lunes. También expresaron su temor a que se aplique el rodillo, el portavoz del Grupo Mixto, José Luis Bueno (IU), que añadió su protesta por la falta de información; y Ángel Mª. González Arias, que censuró la convocatoria de estos plenos urgentes.

El portavoz del PP, Javier Bello, justificó sin embargo la urgencia del pleno, "por la temporada de verano", en la que hará falta un mayor número de policías locales en la calle debido a los eventos y a que la población se duplica, para lo cual es necesario modificar los cuadrantes del servicio y facilitar la realización de jornadas extras.

Sin embargo, el PSOE, advirtió que la modificación del reglamento de retribuciones por dichas jornadas "no soluciona el problema de la Policía Local", que es de falta de personal, y se preguntó además qué va a hacer el gobierno para que la mayoría de la plantilla policial se adhiera. "Hace falta más plantilla y es necesario comenzar a trabajar para convocar oposiciones a policía", defendió el PSOE, que advirtió que "esto es un parche que no va a resolver el problema de fondo".

Por su parte, IU volvió a insistir en que la propuesta no tiene el voto de la mayoría de la parte social, es decir de la Mesa de Negociación de Personal Funcionario, donde hubo un empate, manifestando que por lo tanto "la solución de la Policía Local no pasa por incrementar la cuantía que se vaya a pagar por entrar en el sistema de Bolsa de jornadas".

Vox por su parte se mostró a favor de que se reorganice el sistema de trabajo de la Policía Local, aunque en la línea que defendió Leocadia Benavente en el pleno anterior, puso en duda que esto se tenga que hacer duplicando prácticamente la cuantía que se abona por las horas extras que realicen.

Finalmente, el equipo de gobierno sacó adelante la propuesta, con una oposición algo más dividida en este tema que en el pleno anterior, ya que el PSOE se abstuvo, Vox votó a favor de la modificación de cuadrantes de trabajo pero dijo no a la duplicación salarial de las retribuciones por las jornadas extraordinarias; mientras Unión Portuense y el Grupo Mixto (IU), votaron en contra de los dos puntos.

Por su parte el alcalde Germán Beardo ha calificado la probación de las propuestas como "nuevos pasos para incrementar la presencia policial en las calles de El Puerto, gracias a la reorganización de personal y turnos, así como la creación de bolsas de jornadas de los efectivos de la Policía Local.

"De este modo se favorece la cobertura de las jornadas extraordinarias en las que se precise mayor presencia policial, siendo básico este sistema para cubrir servicios como seguridad de playas, regulación de tráfico y seguridad en la zona centro en las horas de mayor incidencia".

Se modifica el cuadrante de trabajo, de manera que del 1 de julio al 31 de agosto, los policías locales trabajarán cuatro días y tendrán otros cuatro de descanso. Además, durante los dos meses de periodo intensivo, "todo el personal disfrutará como máximo de 12 días naturales de vacaciones".

Según el alcalde "se da cumplimiento a lo acordado en la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario del 24 de abril, donde están representados todos los sindicatos".

Podrán realizar jornadas de Bolsa los agentes pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local que cuenten entre sus atribuciones con la llamada 'Dedicación policial' que tengan régimen de trabajo a turnos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo. Será también de aplicación a aquellos en situación de segunda actividad que puedan de manera voluntaria e individual acogerse al nuevo Reglamento.

Quedan excluidos los agentes de Policía Local que tengan atribuido un régimen de trabajo a turnos distinto al de mañana tarde y noche de lunes a domingo con complemento por mayor dedicación de 150 horas.