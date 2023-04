El Puerto: Las diferencias entre equipo de gobierno y Policía Local vuelven a crispar el pleno

El conflicto que se ha mantenido durante todo este mandato entre el gobierno local y el sindicato mayoritario de la Policía Local UPLBA, ha vivido este viernes un nuevo episodio, pero no cualquier episodio, sino uno que viene a resumir de alguna forma cuatro años de desencuentros, y que ha desmontado algunas afirmaciones que venía manteniendo el gobierno local con respecto a los motivos de las protestas de los policías locales. El pleno fue convocado este jueves, con carácter extraordinario y urgente.

El equipo de gobierno ha llevado al pleno del Ayuntamiento la modificación del reglamento que regula las jornadas de trabajo extraordinarias de la Policía Local, en la que se incluyen las retribuciones que cobran los agentes y sus mandos cuando hacen dichas jornadas, como es el caso de la motorada o la Feria de Primavera, con el objetivo de disponer de más policías en la calle a costa de duplicar las retribuciones que se les abona por este concepto.

El Pleno ha sacado a relucir también algunas diferencias en el seno de Vox entre la concejala Leocadia Benavente y su compañero Juan Carlos Sanz, que a la larga han hecho posible que el intento de cambiar el reglamento de retribuciones no haya prosperado.

La propuesta del gobierno local ha originado nuevamente un Pleno tenso y crispado, con algunos reproches, como en una especie de 'ajuste de cuentas' de la actual legislatura, con ciertas dosis de electoralismo. En primer lugar, durante el debate para justificar la urgencia de la moción, la oposición ha puesto en duda dicha urgencia, ya que el pleno se ha convocado con menos de 24 horas de antelación y con un envío de documentación insuficiente. La oposición ha acusado al gobierno de convocar el pleno con premura para ver si faltaba algún concejal y colar los cambios por la gatera. "Se ha jugado a intentar que alguno no pudiera venir para intentar sacar el asunto", reprocharon al alcalde Germán Beardo.

Además, se ha convocado el mismo día que comienza la motorada, ya que el objetivo del modificado reglamento es incrementar el número de policías locales en la calle por la vía de las retribuciones (duplicando las cantidades que cobran por las horas extras).

En este sentido, el portavoz del PP, Javier Bello, reconoció que había 25 policías locales esperando la aprobación del nuevo reglamento para salir a la calle a apoyar la motorada, y manifestó que estos cambios se habían llevado a la Mesa de Negociación con los sindicatos municipales, donde se había producido un empate de seis votos a favor y otros seis en contra.

El cambio en las cuantías de las jornadas extras obedece, según el portavoz del PP, a "necesidades del servicio". Manifestó además que el reglamento modificado "es mejor para los ciudadanos" y que ha sido propuesto por el Jefe de la Policía Local. "Si se aprueba habrá más seguridad y más policía en la calle", aseguró a la Corporación. En ese momento, un representante sindical de UPLBA gritó desde el público: "¡Mentira!, !mentira!", ordenando el alcalde su desalojo inmediato, sin mediar aviso previo, aunque el sindicalista no abandonó el asiento, siendo sacado del salón de plenos por varios policías locales cargándolo a peso, todavía sentado y agarrado a la silla.

Mientra se producía esta lamentable escena, el portavoz del PSOE, Ángel Mª González Arias ironizó sobre la situación: "Todos los policías que tiene que estar velando por la motorada están metidos hoy en el salón de plenos". Y es que estos hechos se registraron apenas una hora después de que se pusiera en marcha el dispositivo especial con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo.

A partir de ese momento la tensión aumentó, reprochando Javier Bello a la bancada de izquierdas por "ir contra los intereses de la ciudad", al rechazar una modificación del reglamento de jornadas extras "que viene a traer más seguridad a los portuenses", a la vez que aprovechó para cargar contra el Gobierno Central, acusándole de "legislar en contra de la seguridad de los españoles". Mientras tanto, lanzaba algunos dardos dialécticos contra la concejala Leocadia Benavente, afirmando que "viene a intentar fastidiar el normal funcionamiento de la ciudad", recordando su inclusión en las listas de Vox en San Fernando, dando a entender que está desconectada del grupo portuense.

Benavente por su parte volvió a rechazar la urgencia de la modificación de un reglamento "aprobado desde 2011" y expresó claramente el motivo de su oposición a la medida, "estamos hablando de duplicar el dinero que pone el Ayuntamiento en la bolsa de trabajo para tener más policías en la calle", de manera que un agente pasaría a cobrar 425 euros por cada jornada extra de 8 horas, en lugar de los 269 que cobra en la actualidad, añadiendo en este sentido: "Que me expliquen por qué hay que pagar 508 euros a un subinspector por 8 horas, la mitad del salario mínimo, me parece escandaloso. Están intentando romper un sindicato con el dinero de los portuenses", denunció en alusión a la fractura que se está generando en la plantilla de la Policía Local.

El concejal Jose Luis Bueno, portavoz de IU, apoyó también este argumento, destacando que los sindicatos que avalan la posición defendida por el equipo de gobierno, entre los cuales no está la UPLBA, "no son mayoría en la Policía Local. Esto no está consensuado, ya que hubo un empate a seis votos, y se trae a pleno por una decisión política", dijo. Insistió además en que, a su juicio, "los problema con la Policía Local no se solucionan llevándolos a los juzgados e insultando, sino negociando".

Para el PSOE, el colectivo de la Policía Local "ha estado abandonado". "El problema" (y en ello coincide toda la oposición) "es la falta de más de 50 plazas de policía que se han perdido y no salen a concurso". El concejal Ángel Mª González Arias hizo ver además la incongruencia del equipo de gobierno, que cuando el sindicato de Policía Local UPLBA se moviliza critica las protestas acusándoles de buscar más dinero y que "ahora quieran solucionar el problema pagándoles más para tenerlos callados".

En su réplica final Javier Bello reconoció, ya en tono más conciliador, que el Ayuntamiento necesita una reestructuración de la Policía Local, y manifestó que "ya se está trabajando para cubrir esas vacantes", para lo cual ha pedido un estudio: "Queda mucho más que hacer, por supuesto mirando por el bien de todos los portuenses", concluyó.

No obstante, en la votación final, la proposición para modificar el reglamento de la bolsa de jornadas de trabajo de la Policía Local no salió adelante, ya que al no faltar al Pleno ningún concejal, la oposición, formada por PSOE, Adelante El Puerto y el Grupo Mixto sumó 12 votos en contra, al que se añadió además el voto de la concejala Leocadia Benavente, en esta ocasión en sentido contrario al de su compañero Juan Carlos Sanz.