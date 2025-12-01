Detenido por circular a 144 km/h en un tramo limitado a 50 por la carretera Jerez-Rota a su paso por El Puerto

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial, en un punto de verificación.

Los hechos ocurrieron el pasado día 2 de noviembre de 2025, en la carretera A-2078, conocida como carretera Jerez-Rota, que pasa por los tres centros penitenciarios, en el término municipal de El Puerto cuando el conductor de un turismo fue captado circulando a 144 km/h en un tramo limitado a 50 km/h.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha llevado a cabo la detención del conductor del vehículo por un supuesto delito contra la Seguridad Vial por exceso de velocidad, recogido en el artículo 379 del Código Penal, castigado con la pena de prisión de tres a seis meses, o con la multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año hasta cuatro años.