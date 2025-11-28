La Guardia Civil detiene a los presuntos autores de una quincena de robos con fuerza en Villamartín

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a tres personas, dos de ellos hermanos y vecinos de Villamartin, como presuntos autores de una quincena de robos con fuerza en el interior de viviendas de la misma localidad tras las numerosas denuncias interpuestas durante el último mes y que había generado una gran alarma social entre los vecinos. Tras ser puestos a disposición judicial se ha decretado el ingreso en prisión para uno de ellos.

Según estas mismas fuentes, la totalidad de los robos se cometían de forma indiscriminada, en viviendas del núcleo urbano y, en su mayoría, con moradores de avanzada edad en el interior. Así, el modus operandi de los detenidos, todos ellos toxicómanos, consistía en la rotura de las cerraduras y escalo a viviendas para sustraer joyas, dinero, material electrónico, herramientas y enseres personales de valor.

La mayoría de los objetos sustraídos fueron localizados en una casa abandonada de la misma localidad, lugar donde los detenidos se reunían para consumir estupefacientes y esconder el botín. El aumento de presencia policial, así como la colaboración ciudadana han permitido que la investigación concluya con la detención de los tres integrantes de esta banda, dos de ellos hermanos, y la investigación de la madre de los mismos por su participación en la comisión de estos quince delitos de robo con fuerza en interior viviendas, robo de vehículos y hurtos. También ha facilitado la recuperación de la casi la totalidad de los objetos robados que han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

En este mismo emplazamiento sorprendieron a los autores portando en sus pertenencias parte del botín como joyas, llaves de coches, herramientas…etc, y donde localizaron la mayoría de los objetos que fueron sustrayendo durante los días anteriores. Del mismo modo y durante las gestiones practicadas, los agentes también hallaron joyas robadas en una tienda de compro oro de la localidad de Villamartin.

Los presuntos autores de los quince delitos contra el patrimonio en viviendas habitadas y en el interior de vehículos, cuentan con numerosos antecedentes por el mismo tipo de actividades ilícitas.

La investigación continúa abierta a la espera de que varios de los objetos recuperados, procedentes de otros robos, puedan ser reconocidos por sus legítimos propietarios, que aún no han interpuesto denuncias, y los detenidos han sido puestos a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de los de Arcos de la Frontera, donde se ha decretado el ingreso en prisión para uno de ellos.

Numerosos delitos en una semana

Los hechos comenzaron en el transcurso de este mes de noviembre cuando los agentes del Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Villamartin tuvieron conocimiento de una oleada de robos que se estaba produciendo por el núcleo urbano de la zona tanto en viviendas, en su mayoría con moradores de avanzada edad en el interior, como en el interior de vehículo, robo de los mismos e incluso en una tienda de tatuajes. Los robos se estaban cometiendo con total impunidad y con una frecuencia inusual, la gran mayoría en cuestión de una semana, sobre todo en viviendas de personas de avanzada edad que viven solas, ya que en alguno de los robos en viviendas habitadas los moradores se han llegado a encontrar a los ladrones in situ.

En alguna ocasión, los propios dueños de los objetos robados se vieron en la tesitura de tener que recuperar alguno de ellos mediante pago convenido con los autores para recuperar lo que era suyo.