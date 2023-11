El Puerto vive una tensa sesión plenaria marcada por la política nacional

Se pueden contener durante un tiempo, pero al final los demonios políticos que cada cuál puede llevar en su interior acaban por saltar. Lucir un pañuelo palestino durante una sesión plenaria puede incomodar a quienes no se identifican con dicho pueblo y el tema de la violencia de género y la forma de abordarlo pueden llegar a encrespar los ánimos.

Ya desde principios del Pleno Ordinario de este viernes se notó cierta tensión, con un equipo de gobierno que parecía estar en algunos momentos a la defensiva, al no permitir por ejemplo que en dos de los puntos tratados, uno relacionado con las condiciones de trabajo del personal de Faisem, y otro sobre la creación de un Consejo Municipal de Adultos Mayores, no se permitiera intervenir a representes del comité de empresa de CCOO (que sí lo hicieron al final del pleno) ni a la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT, en dos mociones en las que pidieron la palabra, lo que fue rechazado por el alcalde, Germán Beardo, aduciendo que no estaban inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones ni habían participado en los expedientes de las mociones (presentadas por la oposición).

No obstante, la sesión se desarrolló con normalidad, ejerciendo la réplica en distintas mociones de fiscalización el concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, aunque dejando caer a veces la frase "no preguntes por saber...", que daba la impresión de ser una especie de mantra para no ofrecer información sobre algunos de los temas planteados.

Llegó un momento, no obstante, en el que se produjo un giro y el pleno se volvió más tenso. Ocurrió durante el debate de una propuesta del PSOE para la creación de un foro que estudie la posibilidad de crear una zona de ocio juvenil, como alternativa a los botellones a pequeña escala que han proliferado en la ciudad durante este verano, y como un medio de "controlar el turismo de borrachera", tal como lo expuso el portavoz del PSOE, Ángel M.ª González Arias, que vendió la propuesta como algo constructivo, "para estudiar qué modelo de turismo y de ocio queremos". En este punto la concejala de Turismo, Olga de Navas, ya replicó en tono de confrontación: "Lo que están diciendo no es real. Dejen de atacar el turismo. No es justo para la imagen que proyecta. Sean embajadores y cuenten lo bueno que hay. El sector es estupendo y hace que la ciudad prospere", espetó al concejal socialista.

Y es que hay que recordar que este verano se produjeron quejas y protestas sobre el modelo turístico en el centro de El Puerto.

El fair-play se perdería más adelante, cuando la política nacional entró en el salón de sesiones. A fin de cuentas, la posible investidura de Pedro Sánchez, la Ley de Amnistía y otros presuntos agravios de ámbito nacional sobrevolaban el ambiente, al igual que el conflicto en Oriente Medio, reflejado en la kufiya palestina que lucía al cuello el concejal del Grupo Mixto (IU), José Luis Bueno.

Fue precisamente con una propuesta del Grupo Mixto para que se organice de manera conjunta con los centros escolares la manifestación institucional del 25N, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, cuando saltaron los resortes. En la moción, presentada por IU, se pedía al equipo de gobierno que mantenga la manifestación contra la violencia de género con los centros escolares ya que en el último Consejo de Igualdad la concejala de Relaciones con la Ciudadanía, Silvia Gómez, manifestó que dicha manifestación conjunta no se celebrará.

El concejal de Vox Mauricio Mauri, intervino para reprochar a José Luis Bueno que la moción "estaba redactada desde Madrid", y que en ella se hacía "demagogia", ya que el expuesto de la misma (que el concejal de IU no citó) aludía a la entrada de la ultraderecha en los gobiernos. Mauri acusó al ex diputado nacional de pertenecer a un Gobierno que está pactando con Puigdemont y el PNV, a los que sí consideró en esa línea política de ultraderecha nacionalista. Además, en alusión a la Kufiya, le reprochó que en estos años, "no ha parado de venir gente que países que no respetan a la mujer" y que la Ley del 'Solo sí es sí' había puesto en libertad "a más de 1.000 violadores", acusando al concejal de "sacar monstruos a la calle. Las mujeres no necesitan chiringuitos ideológicos", concluyó el edil de Vox, en línea con los planteamientos de su partido.

María Eugenia Lara (PSOE), declinó entrar en el argumentario de Vox, y reprochó a la concejala Silvia Gómez que se dedicara a mirar el móvil durante el Consejo de Igualdad cuando los miembros del mismo intervenían para pedirle que no suspendiera la manifestación conjunta.

Cuando tomó la palabra Silvia Gómez, visiblemente alterada, y en tono crispado acusó a Lara de no querer el Consejo para participar sino con fines políticos, instándole a que convoquen ellos la manifestación, "échate tú (a la calle) con los institutos si quieres", le dijo, tuteando a los concejales de la oposición y alineándose con el discurso de Vox, a la vez que se refería en tono despectiva a "la Belarra, la Irene Montero y el Pedro Sánchez". "Hoy estoy para que me echen de comer aparte, estoy como una moto. Es una desfachatez política lo que estáis haciendo en España y con las mujeres", dijo, aludiendo a la política nacional.

Desde la bancada del PP su intervención fue premiada con un sonoro aplauso.

Por parte de IU, José Luis Bueno le pidió respeto para las ministras del Gobierno de España, acusando al PP de "haberse opuesto a todos los avances en materia de feminismo", y replicó a Vox que "está en su mano cerrar el chiringuito de Abascal". A la vez, advirtió a ambos partidos que van a estar cuatro años en la oposición en el Congreso, "van a comer pipas", manifestó, dando por hecho el pacto. Finalmente, María Eugenia Lara consideró "indignante", en alusión a Silvia Gómez, "que me pierda el respeto" y le pidió que "le hable de usted", al tratarse de una corporativa.

Ya en el turno de ruegos, IU pediría que "el equipo de gobierno respete a los ministros y ministras de España", mientras el portavoz de Vox, Fito Carreto, instaba "a que nos centremos en los problemas de nuestro pueblo porque hay otros problemas que se pueden debatir en el gobierno de España".

Cabe señalar que durante el pleno se aprobaron de forma definitiva las Medallas de Oro a Tadeo Díaz Ortega, la Tertulia Flamenca Tomás El Nitri, la Banda Municipal Maestro Dueñas y el Colegio Las Esclavas. También al doctor José Casimiro García como Hijo Predilecto y a Alonso de Santos como Hijo Adoptivo y Joaquín Corredera como Hijo Adoptivo a título póstumo y a Fernando Córdoba como Hijo Adoptivo.