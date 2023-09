El Puerto celebra el Día Mundial del Turismo presumiendo de su patrimonio y su historia

El Puerto celebrará este miércoles 27 de septiembre el Día Mundial del Turismo con un amplio programa, elaborado por la concejalía de Turismo y Promoción de la Ciudad, que encabeza Olga de Navas, junto al área de Patrimonio Histórico y en el que también aportan empresas y profesionales del sector. La ciudad propone disfrutar de su patrimonio histórico y artístico mediante visitas, en ocasiones guiadas, que desvelan los tesoros monumentales que encierra, en una propuesta en la que también intervienen sus alojamientos hoteleros y que exhibe su rica gastronomía, incorporando sugerentes descuentos, sin olvidar las posibilidades de ocio de un medio ambiente excepcional.

Las personas interesadas pueden consultar las iniciativas en este enlace, donde se encuentran atractivos como jornadas de puertas abiertas, visitas a monumentos y lugares de interés y ofertas en alojamientos, restauración y actividades de ocio.

De esta forma, el miércoles 27 se plantean visitas guiadas a las siguientes exposiciones y edificios históricos, con el ruego de que se esté presente con diez minutos de antelación al inicio de la actividad: Centro de Interpretación El Puerto de los Cargadores a Indias (Plaza del Castillo, 10:00 horas, a cargo de María del Mar Villalobos), Museo Municipal Sede Pagador (Pagador, 1, 11:00 horas, dirigida por Consuelo Ramírez), Museo Hospitalito (Esquina calles Ganado y Zarza, 12:00 h., a cargo de Consuelo Ramírez), Ermita de Santa Clara (Rotonda de la Esperanza, 13:00 horas, con Juan José Delgado Aguilera), Monasterio de la Victoria (Explanada de la Estación, 17:00 h., con María del Mar Villalobos) y Ermita de Santa Clara (Rotonda de la Esperanza, 18:00 horas, a cargo de Juan José Delgado Aguilera).

El programa establece también visitas libres no guiadas. El sábado 23, a las 11:00 horas, se podrá recorrer el Monasterio del Espíritu Santo (calle Espíritu Santo s/n) con el guía Francisco González Luque (información y reservas al teléfono 630 177 629), el lunes 25 el Monasterio de la Concepción –iglesia, coro y sacristía-, sito en calle Nevería, 45, a las 10:00 y las 11:00 h. con el mismo guía y teléfono que en el caso anterior, y el miércoles 27, de manera gratuita, el Centro de Interpretación El Puerto de los Cargadores a Indias (Plaza del Castillo, de 16:30 a 19:30 horas), el Museo Municipal Sede Pagador (C/ Pagador, 1, de 17:00 a 20:00 h.) y el Museo Hospitalito (Esquinas C/ Ganado y C/ Zarza, de 17:00 a 20:00 horas). Además, durante la jornada del miércoles 27 las visitas al Castillo de San Marcos, en la Plaza de Alfonso X el Sabio, gozarán de un descuento del 50%.

Por otra parte, los hoteles Soho Boutique Vistahermosa y Soho Boutique Puerto ofrecerán descuentos del 22 al 27 de septiembre, mientras que el hotel Pinomar lo hará del 24 al 30.

La restauración se suma también a la conmemoración del día 27 con las firmas Romerijo, que ofrece del 23 al 27 un menú especial al precio de 30 euros por comensal, el bar La Herrería, que el día 27 propondrá un menú especial degustación para dos personas, y la hamburguesería Bienmesabe, que el miércoles 27 realizará un descuento especial del 30% en menú de hamburguesa.

Finalmente, en el capítulo de actividades de ocio la Oficina de Turismo, situada en Plaza del Castillo, 9, ofrecerá el martes 26 y miércoles 27, de 11:30 a 13:30 horas, una degustación de cócteles con vinos de las bodegas portuenses Caballero, Gutiérrez Colosía, Obregón y Osborne, corriendo la elaboración a cargo del maestro coctelero Juan Franco del Valle, autor de dos libros sobre coctelería, encontrándose el tercero en proceso.

Además, Alsherry Experiences ofrece un descuento del 10% en todas las experiencias y Alegranza Experience presentará, los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, un precio especial en los paseos en su embarcación por la Bahía.

A estas actividades se suma el Concurso de Fotografía puesto en marcha por la Concejalía. Precisamente, será el miércoles 27 cuando se anuncie a través del Instagram @turismoelpuerto y otras RRSS la imagen que el jurado haya elegido ganadora.

El jurado estará integrado por Olga de Navas, un técnico responsable de la concejalía de Patrimonio y otro de la concejalía de Turismo.

La imagen ganadora será obsequiada con una noche de alojamiento para dos personas en el Hotel Puerto Sherry (****) y una cena o comida para dos personas en el Restaurante La Terraza de Puerto Sherry.