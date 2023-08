El Puerto se viste de museo

La reciente inauguración del Centro de Interpretación El Puerto de los Cargadores a Indias, en el Palacio Araníbar, ha venido a sumar un nuevo atractivo para los turistas que visitan la ciudad. La apertura de este nuevo recurso museístico coincide además con el regreso de la Oficina Municipal de Turismo a ese mismo edificio, tras unos años de forzoso traslado al vecino Palacio de Reinoso Mendoza mientras se ejecutaban las obras de reforma del inmueble.

Cada día son muchos los visitantes que aciden a estas oficinas para pedir consejo sobre qué monumentos visitar o qué actividades se pueden realizar durante su estancia en la ciudad.

Desde la Concejalía de Turismo, a cuyo frente se encuentra desde hace unos meses Olga de Navas, detallan cuáles son las actividades favoritas de los turistas, que abarcan desde las visitas a monumentos y edificio municipales hasta otras actividades organizadas por la empresa privada, de las que también se informa desde este recurso municipal.

Así, dentro del ranking anual de visitas la actividad más solicitada es conocer alguna bodega, siendo una de las más visitadas la de Osborne, con unas 44.500 visitas anuales. Y es que en la Bodega de Mora, además de conocer el proceso de crianza del vino y la degustación de este producto de la tierra, la oferta incluye además la visita a Toro Gallery, un museo dedicado al famoso Toro de Osborne en el que tiene cabida todo lo relacionado con este emblema de la publicidad española.

El Castillo de San Marcos, propiedad de la empresa Caballero, es otro de los monumentos más visitados, con cerca de 22.000 visitas anuales, seguido de otros monumentos como el Monasterio de la Victoria, con cerca de 18.000 visitas; la Sala Museo Hospitalito, con unas 17.900 visitas anuales; el Museo Municipal de la calle Pagador, con 13.270 visitas; el Yacimento de Doña Blanca, con unas 4.220 visitas; y otras bodegas como Gutiérrez Colosía con más de 4.120 visitas anuales.

También son monumentos muy demandados la Basílica Menor de los Milagros -aunque no hay visitas oficiales organizadas, salvo una ruta sacra organizada a título particular por el profesor de Historia del Arte Francisco González Luque- y la Real Plaza de Toros, que al margen de poder visitarse con motivo de las corridas de toros y conciertos que se celebran en el mes de agosto, desde hace aproximadamente un año y medio se puede visitar varios días en semana, aunque en este caso las visitas no dependen de la Concejalía de Turismo, por lo que no se han ofrecido datos sobre el número de visitantes.

La nueva concejala de Turismo destaca la extensa agenda de actividades que tienen a su disposición los visitantes que eligen la ciudad para sus vacaciones, ya que como señala “nada mejor que callejear por el casco histórico para empaparte de la esencia de El Puerto, ciudad que combina arte, historia y tradición a partes iguales”.

Entre las recomendaciones que se realizan a los turistas desde el área de Turismo se puede destacar la ruta que parte del Castillo de San Marcos, del siglo XIII, una iglesia fortaleza edificada por Alfonso X El Sabio sobre restos de una antigua mezquita, siguiendo por calles como Palacios, Luna, los soportales de la Ribera del Río, los alrededores del mercado o la siempre animada Plaza de la Herrería, lugares en los que está presente el pasado señorial y mercantil de la ciudad.

Paseando sin rumbo fijo el visitante se puede topar con interesantes ejemplos de arquitectura civil y con un ramillete de templos, conventos y ermitas que engalanan la ciudad de arte religioso, con especial atención a la Basílica de Los Milagros, de finales del siglo XV, reedificada en el siglo XVII y construida, como muchos otros monumentos de El Puerto y de distintos puntos de Andalucía con la piedra arenisca de las canteras de la Sierra de San Cristóbal.

Las indicaciones desde la Oficina de Turismo, y ahora también desde el centro de interpretación de los Cargadores a Indias, añaden una recomendación para visitar algunas de las principales casas de estos comerciantes. Y es que durante los siglos XVII y XVIII los Cargadores a Indias que hicieron fortuna comerciando con el Nuevo Mundo levantaron un buen número de viviendas solariegas que competían en opulencia, tanto es así que a día de hoy aún se la conoce como la Ciudad de los Cien Palacios.

El nuevo museo se ubica en la parte noble del Palacio, poniendo en valor la historia y el patrimonio portuense de principios del siglo XVIII, cuando El Puerto de Santa María fue punto neurálgico del comercio con América. Allí se puede descubrir con todo lujo de detalles el modelo y forma de una casa de Cargadores a Indias. Un lugar donde poder conocer los hechos ocurridos en la ciudad previos al descubrimiento de América, quiénes eran los cargadores a indias, el comercio con ultramar, los sistemas de navegación y la arquitectura, tan singular, que surge a raíz de la presencia de estos nobles y ricos comerciantes en El Puerto, así como, la recreación de estancias que nos trasladarán a una autentica casa de cargadores del siglo XVII.

Estas viviendas señoriales comparten con otras más modestas una estancia fundamental en el día a día de las gentes de El Puerto: el patio, donde todo sucede y todo se comparte. Patios elegantes, patios con macetas y fuentes, patios pequeñitos, con columnas, etc… Patios que gracias a la Asociación Cultural Amigos de los Patios Portuenses se pueden disfrutar en primavera y también en verano con visitas a la luz de las mariposas.

Desde la Concejalía de Turismo se indica que, además de las visitas a bodegas y el disfrute de la naturaleza y actividades al aire libre que se ofrecen en distintos entornos, como el parque de Los Toruños, el visitante puede disfrutar de una amplia agenda de actividades que se complementa con las playas locales -que suman 16 kilómetros de costa- y la oferta de ocio y gastronomía, además de otras actividades culturales como conciertos, teatro y un largo etcétera.