Este viernes a las diez de la mañana entra en vigor el Plan Especial de motorada

La ciudad de El Puerto de Santa María se prepara para la llegada de los aficionados a las dos ruedas con motivo de la celebración del 'Gran Premio de España Mundial de Motociclismo 2023' durante este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de abril.

El alcalde, Germán Beardo, ha firmado el bando municipal con las medidas extraordinarias tendentes a compatibilizar el derecho a la diversión y el ocio de cuantos nos visitan y la generación de más actividad en los establecimientos de hostelería de la ciudad con el derecho al descanso de los residentes. Según lo acordado en la junta local de Seguridad celebrada el 13 de marzo con la presencia de los mandos de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Policía Autonómica, Protección Civil y el Servicio de Seguridad Privada. Inciden fundamentalmente en la zona de Valdelagrana, Paseo José Luis Tejada, Paseo Marítimo de la Puntilla, Avenida de Europa, Avenida Felipe VI y el centro de El Puerto, a fin de garantizar la convivencia y la seguridad vial.

En cuanto a la circulación, se prohíbe la circulación en todo el casco urbano de vehículos quads o similares, que puedan poner en riesgo al gran número de personas que con motivo del Campeonato se puedan concentrar en la ciudad.

Entrada centro ciudad por Glorieta de Pozos Dulces, Ribera del Río y Ribera del Marisco: Se prohíbe la entrada y circulación por estas calles de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, desde las 10:00 horas del viernes 28 de abril hasta las 10:00 horas del domingo 30 de abril. El acceso al casco antiguo de residentes y vehículos autorizados se realizará por Avenida de Sanlúcar, c/ Santa Clara, c/ Cielos, c/ Javier de Burgos, c/ Larga, c/ Chanca, c/ Ribera del Marisco y c/ Ribera del Río, siempre en función de las circunstancias del tráfico.

Las motocicletas podrán circular exclusivamente por el tramo de las calles Pozos Dulces, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu, según este sentido de la marcha, y sólo en el sentido indicado. En todo caso, durante las noches del viernes y sábado se podrá prohibir la circulación de todo tipo de vehículos, incluidas las motocicletas. Esta medida podrá ser modificada por las Fuerzas de Seguridad en función de la evolución del tráfico y seguridad en la Ribera del Marisco.

En cuanto a las calles Ribera del Río y Luja: se prohíbe la entrada y circulación por estas calles de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, hasta la altura de la c/ Luja, en donde serán desviados dirección a la c/ Larga, permitiendo el acceso a los residentes y vehículos autorizados.

En Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y c/ Micaela Aramburu queda totalmente prohibida la circulación de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas, servicios de seguridad y vehículos autorizados por la Policía Local para acceder a las bolsas de estacionamientos situadas en Avenida de la Bajamar.

En Avenida de la Bajamar, tramo desde c/ Valdés hasta c/ Maestro Domingo Veneroni se prohíbe la entrada y circulación por esta calle de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, desde las 10:00 horas del viernes 28 de abril hasta las 10:00 horas del domingo 30 de abril.

La carga y descarga de mercancías se realizará en la plaza de las Galeras Reales, Avenida de la Bajamar y Plaza del Polvorista, desde las 8:00 hasta las 12:00 horas, siempre siguiendo las indicaciones que se cursen desde la Policía Local.

Taxis, autobuses urbanos e interurbanos: Además de las paradas habituales, se habilitarán extraordinariamente las siguientes zonas para el estacionamiento y paradas de taxis: Plaza del Polvorista: Parada Taxi, en la parada de Bus. Calle Ribera del Río: Parada Taxi, tramo comprendido entre Chanca y Luja.

Las paradas y circulación por la zona de la Ribera de autobuses urbanos e interurbanos se suprimen durante estos días.

Sobre el estacionamiento de vehículos de personas con movilidad reducida en la zona, en todas las bolsas de estacionamiento existen estacionamientos reservados para vehículos de personas con movilidad reducida.

Los estacionamientos de motocicletas están constituidos por la bolsa de estacionamiento sita en la explanada del Monasterio de la Victoria (junto a Renfe), bolsa de estacionamiento Pasarela del Río (Acceso desde Glorieta de Las Américas, anexa al Muelle Comercial), bolsas de estacionamiento de la Avenida de la Bajamar y bolsa de estacionamiento de Pozos Dulces.

Los estacionamientos de turismos se habilitan en Plaza de Elías Ahuja, explanada del Monasterio de la Victoria (junto a Renfe), bolsa de estacionamiento Pasarela del Río (Acceso desde Glorieta de Las Américas, anexa al Muelle Comercial), bolsas de estacionamientos de la Avenida de la Bajamar, y, en general, todos los estacionamientos privados y públicos habilitados. A todos ellos se accederá siguiendo las indicaciones de la Policía Local.

La instalación del dispositivo de tráfico en la zona centro iniciará su montaje el 27 de abril, desde las 08:00 horas de la mañana pudiendo producir algunos cortes intermitentes del tráfico para su instalación en toda la zona.

Cabe destacar que, para el acceso a la zona de residentes, empleados de reparto, etc. en la Jefatura de la Policía Local podrán recoger los pases para facilitar el acceso de residentes a estacionamientos privados o realizar labores de carga y descarga los días 24, 25 y 26 de abril, de 10:00 a 14:00 horas.

Los horarios de entrada y circulación por toda la zona quedarán subordinados a los cambios o indicaciones que se realicen desde la Policía Local, que podrán el dispositivo en función de las condiciones en que se esté desarrollando la circulación pudiendo levantar algunas de las restricciones. Se faculta también a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía a cerrar el tráfico rodado con barreras físicas en el Paseo Marítimo de Valdelagrana.

Los puestos de venta ambulante se ubicarán, como es tradición, en el interior del Parque Calderón. Igualmente, por motivos de seguridad todos los establecimientos de hostelería tienen prohibido sacar al exterior cualquier elemento de cristal (botellas, vasos, platos, etc.) y se amplía el horario de cierre de los establecimientos de hostelería y esparcimiento en dos horas.