Tesoros ocultos en el corazón de El Puerto

Los patios participantes

Patio de los Naranjos del Castillo de San Marcos (Plaza Alfonso X): Particular en Santo Domingo, 24; IES Santo Domingo (Santo Domingo, 29); Particular en Pagador, 3; Particular en Vicario, 26; Particular en Vicario, 17; Casa–Palacio de Los Leones (La Placilla, 2); Particular en Nevería, 14; Casa de Huéspedes Santa María (Nevería, 38); Casa de Indias (Nevería, 48); Portus Gaditanus (Federico Rubio, 23); Del agua (Federico Rubio, 25); Casa de Linda (Federico Rubio, 50); Palacete del Puerto (Santa Lucía, 15); Palacio de Villarreal y Purullena (Cruces, 94); Casa del Reloj (Cruces, 74); Hospitalito (esquina Ganado y Zarza); Residencia de Adultos San Antonio de Afanas (L Rosa, 23); Casa–Palacio de la Cruz (San Bartolomé, 9); Casa Nº 6 (San Bartolomé, 14); Particular en San Bartolomé, 52; Particular en San Francisco, 9 y 11; Palacio de Valdivieso (De la Palma, 4); Casa–Estudio Ollero (Sol, 2); Particular en Javier de Burgos, 10; Hotel Casa del Regidor (Ribera del Río, 30); Hotel Monasterio de San Miguel (Larga, 27); Casa – Palacio Oneto (Larga, 64); Larga, 70; Pensión Loreto (Ganado, 17); Destilería Pico (Cielo, 22); Hotel Duques de Medinaceli (Plaza de los Jazmines, 2); Industrial de Milwaukee (Micaela Aramburu de Mora, 9); Casa – Palacio de Reinoso Mendoza (Plaza del Polvorista, 2) y Bodegas Osborne (Los Moros, 7).