El PSOE lamenta el rechazo al "plan de rescate" para el albergue de El Puerto y el área de Bienestar Social

El secretario local y portavoz del PSOE, Ángel M.ª González, ha afeado al alcalde de El Puerto "su posicionamiento con relación a la complicada situación por la que está pasando el área de Bienestar Social", ya que ante las propuestas planteadas por el PSOE para mejorar su funcionamiento y dar respuesta a la emergencia en la que está inmersa el área, "la postura de Germán Beardo ha sido votar no".

González ha lamentado que "no sólo es preocupante que no haya sido capaz de aceptar ninguna propuesta, sino lo que es peor, que ni siquiera ha sido capaz de presentar alternativas para llevar a cabo desde su gobierno". Por ello, el portavoz considera que “estamos ante un alcalde indolente que niega la realidad y mira para otro lado cuando aparece un problema. Pero los problemas están ahí y una prueba es que el albergue sigue sin gestión municipal desde el 1 de enero y no parece que a este alcalde le preocupe lo más mínimo”.

En este sentido, el concejal recuerda que "fuimos los socialistas quienes destapamos el abandono del albergue y planteamos una solución rápida, pero Beardo, que no ha sido capaz de reaccionar, se mantiene en el no, mientras los usuarios siguen abandonados a su suerte".

"Y abandonada a su suerte es como se encuentra el área de Bienestar Social", para la que los socialistas han presentado un plan de rescate que también ha sido rechazado en el pleno por Beardo, "demostrando su nulo interés por las personas".

Desde el PSOE consideran que la gestión política de Germán Beardo y Carmen Lara en materia de asuntos sociales "deja mucho que desear", recordando que con ellos "se cerró la Guardería Municipal, se ha abandonado el albergue, se ha cerrado el comedor social, no se cubre de manera permanente la plaza de jefe de Servicios Sociales, no hay personal a jornada completa cubriendo las plazas técnicas para Ayuda a Domicilio o resolver la Dependencia, no hay psicóloga en el Centro de la Mujer, o el área de Toxicomanía cuenta solo con 2 personas cuando en su origen llegaba a 7”.

Un "auténtico despropósito" para el PSOE, cuyo portavoz asegura que "si hay voluntad política y determinación para atender a las personas más vulnerables, es posible hacerlo". Y, para demostrarlo ha citado los ejemplos de Chiclana, cuyo gobierno local alquila viviendas privadas para el parque municipal; o San Fernando, que mejora el bienestar social de su población dando ayudas para el alquiler y las hipotecas, “mientras, aquí en El Puerto, Germán Beardo a duras penas consigue abrir el área de Bienestar Social”, ha finalizado.

Ángel M.ª González ha tenido unas palabras de reconocimiento para el personal que trabaja en dicha concejalía, destacando que "me consta que, a pesar de lo difícil que el gobierno del PP se lo está poniendo, los trabajadores y trabajadoras están realizando su labor de manera profesional y responsable para atender a los usuarios".