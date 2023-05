Los trabajadores del albergue de Anydes llevan cinco meses sin cobrar

El pasado 10 de mayo, en el pleno celebrado en el Ayuntamiento, se debatió una propuesta de Unión Portuense relacionada con la asociación Anydes, que gestiona el albergue “municipal” y el Centro de Emergencia Social, "para el pago urgente de la subvención de 2023 actualizada, con un presupuesto prorrogado de años anteriores, que no se ha subido con la subida del IPC y que no recibe ninguna cuantía desde enero, por lo cual los trabajadores llevan ya cinco meses sin recibir ningún cobro y el funcionamiento del centro se hace insostenible, teniendo carencias de alimentos y enseres personales de higiene, siendo este el principal objetivo de dicha subvención", señalan desde este recurso.

La asociación trabaja con personas en exclusión que se encuentran en la calle, en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad y albergando a personas de fuera de El Puerto de Santa María que vienen de paso y no tienen recursos. "La entidad no tiene ninguna seguridad jurídica con una subvención directa que se ha concedido por cuatro años consecutivos, trabajando sin saber si se cobrará la subvención o no, quedando a la espera de mitad del año que se apruebe la concesión de dicha subvención y no antes del final del año anterior. No tiene fórmula de pago, ni convenio en el cual pueda tener seguridad jurídica que los avale, habiéndose mencionado en la moción y siendo ésta aprobada por unanimidad, pero se sigue año tras año sin presentar ningún resultado", señalan.

A pesar de que Ayuntamiento considera este recurso municipal, estando incluido en el Catálogo de Servicios Municipales, no se cubre el mantenimiento del centro, tardando más de un año tras la petición de un termo eléctrico (que no instalan), aun prestando servicio de duchas externas a personas que no se encuentran albergadas y necesitan de esta ayuda. Las reparaciones no son subsanadas y no se ha realizado ningún tipo de reparación, con grandes goteras en la cocina y atascos que han tenido que reparar los propios usuarios o trabajadores, ya que el Ayuntamiento no se han hecho cargo.

"Estas filtraciones han llegado a causar daños eléctricos que tampoco se han reparado, hasta irse la luz por completo y en ese caso venir a verlo, pero no poner solución a la causa principal que son dichas filtraciones, de las que se lleva avisando desde la apertura del centro. Sin contar con la falta de revisión de los sistemas de seguridad contraincendios, cámaras... para los que se realizaron presupuesto pero que nunca se llegaron a reparar", lamentan.

En el pleno se respondió por parte del equipo de gobierno que no se ha presentado justificación económica del año 2022, estando la misma entregada desde el día 6 de marzo de 2023 y no habiendo presentado la solicitud anteriormente, ya que fue el día 17 de abril cuando desde el Ayuntamiento les pasaron la solicitud para rellenarla, no pudiendo realizarla antes, habiéndola pedido ya anteriormente. No obstante, se pidió una ampliación, habiendo pedido reuniones para tratar el tema desde meses anteriores y no recibiendo respuesta, y se entregó por registro electrónico el día 17 de marzo de 2023 por la imposibilidad de afrontar todos los gastos con los 191.000 para un año entero, cubriendo las necesidades básicas de las personas que atienden y habiendo trabajadores 24 horas los 365 días del año. "Llevamos pidiendo reuniones desde principios de año y no hemos recibido ninguna respuesta, contando que el alcalde, Germán Beardo, no se ha reunido con nosotros ni ha dado la cara en los cuatro años de mandato", aseguran.

En el año 2022 se recibió la primera parte de la cuantía de 90.000 euros el 28 de agosto, gastos que fueron inmediatamente en las deudas a trabajadores y proveedores (que les dejaron de suministrar por la demora). La segunda se recibió el 20 de octubre con una cuantía de 40.000 euros, que de igual manera se utilizaron para deudas, y la tercera parte se recibió el día 27 de diciembre de 2022 con la cuantía de 60.000 euros, con cuatro días para justificarlo, debido a que la fecha acababa el 31 de diciembre.

"A día de hoy llevamos de deuda 60.500 euros y esta situación se repite año tras año, y como se puede observar cada vez en peor situación, menos ayudas y con más demora de cobro, sin contar con la subida de IPC y la Seguridad Social que no entiende de plazos, que si no se paga, no podemos realizar la subvención teniendo en cuenta que con deudas en la Seguridad Social no es posible percibir el cobro de lo trabajadores, siendo una asociación sin ánimo de lucro y sin fondos propios", explican.

Ante esta situación, y ante la falta de respuestas a las peticiones y la falta de comunicación con el equipo de gobierno, acudieron al pleno trabajadores de la asociación en espera de una respuesta, "ante lo cual German Beardo y su portavoz se burlaron de los trabajadores con risas y desprecios, sufriendo la indiferencia y denigración, pareciendo no importarles lo más mínimo la situación que sufrimos los trabajadores y todas las personas usuarias y en exclusión de El Puerto de Santa María y transeúntes que atiende este recurso y que tan fundamental es para la ciudad", concluyen.