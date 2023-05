Jesús Andrades: “Ojalá mi pregón despierte el amor propio portuense”

–Es usted técnico de mantenimiento del Centro Penitenciario Puerto III, columnista de Diario de Cádiz, destacado cofrade y gran aficionado a la tauromaquia. En virtud de esta última pasión empiezo preguntándole cómo tiene el cuerpo ante una faena tan relevante como el pregón de Helo-Libo.

–Pues, como supondrá, con muchos nervios ante una responsabilidad de esa altura, que es la que llevo sintiendo desde que me propusieron culminar un acto tan importante en la cultura y las fiestas de la ciudad. Piense que, además, soy hermano de la Hermandad de la Oración en el Huerto, organizadora del evento, con lo cual la responsabilidad es aún mayor. Pero al mismo tiempo estoy tranquilo, feliz, seguro de lo que voy ofrecer mañana y con ganas de pisar ya el albero, por seguir con el símil taurino.

–Este es el año de sus cuarenta años de edad y su currículum como pregonero es apabullante desde que, con apenas treinta, comenzó su particular álbum, que ya tiene casi completo. ¿Imaginó en sus inicios en el mundo de los pregones que añadiría en menos de un decenio un cromo tan deseado como el que va a sumar?

–En absoluto. Empecé casi de casualidad, desde abajo, con humildad y sin grandes pretensiones, pero es verdad que las circunstancias han querido que fuese reclamado para anunciar pregones de distintos ámbitos, lo cual ha supuesto un impagable enriquecimiento y un aprendizaje continuo.

–Por cierto, alguien tan portuense como usted, ¿cómo ve la tendencia de las últimas ferias a ofrecer el pregón del Helo Libo a personalidades mediáticas no nacidas entre nosotros?

–Creo que no es imprescindible ser hijo de El Puerto para encarar este pregón, pero sí que la persona a la que se le encargue haya vivido nuestra feria como si fuera suya y sepa compartir esa visión con solvencia, más allá de su origen geográfico; es más, estoy convencido de que la perspectiva de alguien de fuera puede dar resultados quizá más provechosos y sugerentes.

–Pertenece usted a una generación que no ha visto otro emplazamiento del Real que el de Las Banderas. ¿Qué le cuentas sus mayores de las ferias de antes?

–Mis mayores me hablan de una fiesta más recogida, con menos medios, más sencilla y, quizá por ello, mucho más familiar; donde tenían menos peso el lucimiento, el atuendo y la apariencia que la convivencia y la cordialidad.

–¿Qué le gustaría qué quedara del acto de mañana en la memoria de los asistentes?

–El amor que he puesto en él, sin duda. Mi pregón va a estar centrado, como no puede ser de otra forma, en los ingredientes de nuestra feria, pero va a ir abriéndose, al mismo tiempo, a todo lo que tiene que ver con las fortalezas de nuestra ciudad, con la riqueza histórica y patrimonial que poseemos, y no siempre sabemos valorar. Recientemente he estado en Córdoba, invitado por el Ayuntamiento, en la presentación del cartel allí y he podido comprobar el respeto que suscita todo lo relacionado con El Puerto de Santa María.

–¿Será una apuesta por nuestra autoestima?

–Será un piropo que ojalá despierte el amor propio portuense, porque pienso que nos falta portuensismo, actitud para creer en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser.

–Me ha soplado un pajarito que no va a estar solo en el pregón…

–No, no voy a estar solo: sobre el escenario pasarán personas de diferentes campos artísticos a las que agradezco de corazón su presencia, y que convertirán el pregón en un acto participativo donde todo, desde la escenografía hasta la parte musical –habrá dos sevillanas inéditas-, y desde el texto que he escrito hasta el más mínimo detalle, están planificados para saludar como merece a esta Feria de 2023.