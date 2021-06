Curro Martínez: "No he venido a jugar a la política, he venido a mejorar mi Puerto"

Aunque lo ha hecho unos días después de la fecha prevista, el primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Curro Martínez, socio de gobierno del Partido Popular, ha salido a la palestra para dar explicaciones sobre el ultimátum dado hace aproximadamente un mes al alcalde, Germán Beardo, sobre la fecha de los presupuestos municipales para 2021.

Si bien esa fecha fijaba el mes de mayo como tope para la presentación del borrador, y estamos en junio, Martínez asegura que "el borrador está confeccionado, estamos ajustándolo ideológicamente y estoy manteniendo reuniones diarias con el alcalde". También añade que "Curro Martínez dejará su impronta en el presupuesto, hay conceptos que tenemos que pulir. Una fecha no me puede condicionar a sacar un mal borrador de presupuestos", opina, y remata señalando que "la gente habla de sanchismo o casadismo, pero yo he venido hablar de portuensismo. No he venido a jugar a la política, he venido a mejorar mi Puerto. Me debo a la gente que depositó su confianza en mí y tengo mis inquietudes personales para con El Puerto y quiero que eso se vea reflejado".

En cuanto a las relaciones entre Ciudadanos y el PP, y tras las críticas recibidas por no haberse podido presentar el borrador en tiempo y forma, Martínez cree que "muchas personas quieren buscar en esto una ruptura del pacto pero yo en ningún momento lo quise vender así. Por el interés general de El Puerto estoy dispuesto a entenderme con todas las ideologías políticas de la ciudad y espero que el resto de partidos estén a la altura de un momento tan importante como este y aporten propuestas y enmiendas de forma constructiva".

Por lo que respecta a la entrada en vigor del contrato de Mantenimiento Urbano, prevista para el pasado 1 de junio, Curro Martínez explica que "me gustaría que los plazos fuesen más rápidos, pero la administración pública se rige por unos plazos que no podemos saltarnos".

También aclara que ya se ha notificado a las empresas adjudicatarias para que entreguen la documentación de cada lote: el de mantenimiento, asfaltado y mobiliario. "La empresa de mantenimiento, Firmes y Carreteras, ya ha entregado la documentación y se ha aprobado en junta de gobierno local, mientras que a las otras dos empresas les falta documentación por entregar pero lo harán entre hoy y la semana que viene. Lo llevaremos a junta de gobierno local para que pueda ser aprobado y en junio estén las tres empresas trabajando", afirma.

Finalmente, en cuanto a la reunión mantenida con el alcalde para valorar el pacto, el portavoz de Ciudadanos valora que "a pesar de vivir un momento muy complicado con una pandemia que ninguno teníamos prevista en campaña se ha aprobado el Peprichye, documento marco que rige las normas urbanísticas del centro histórico de El Puerto de Santa María tras 30 años de espera. El contrato de mantenimiento urbano se ha adjudicado y entrará en vigor este mes, un contrato tan necesario para la ciudad y que desde el equipo de gobierno hemos tenido que hacer una transferencia de créditos para que sea el contrato mas importante de mantenimiento de El Puerto. De los presupuestos existe un borrador y estamos trabajando en él y en estos dos años que quedan seguiremos trabajando para cumplir el acuerdo de gobierno. Aparte del pacto de gobierno las áreas que está llevando Ciudadanos han conseguido la subvención del IDAE para financiar el proyecto de eficiencia energética en el alumbrado público de la ciudad, se ha cambiado el césped del campo de futbol de El Juncal, se ha renovado la pista de atletismo y se han abierto la Biblioteca municipal María Teresa León y la sala de estudios de la Casa de la Cultura.Podemos confirmar que Ciudadanos, cuando llega al gobierno cumple", sentencia.