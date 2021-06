La oposición pregunta a Curro Martínez por su 'ultimátum' sobre el presupuesto municipal de El Puerto

Los tres partidos de oposición PSOE, IU y Grupo Mixto han pedido explicaciones al socio del gobierno del alcalde Germán Beardo (Partido Popular), Curro Martínez (Ciudadanos), quien puso de fecha límite para que estuviera listo el borrador de presupuesto municipal para finales de mayo, como se establece en el pacto de gobierno entre ambas formaciones y que fue recogido en una entrevista realizada por este diario semanas atrás.

El PSOE en sus redes sociales, habiendo comprobado que ha pasado la fecha marcada por Curro Martínez a su socio para tener listo el borrador de presupuesto, advierte: "Hemos entrado en junio y no hay presupuestos. ¿Qué hará?", se pregunta en referencia al portavoz de Cs.

Por su parte, Izquierda Unida (IU) se ha hecho eco también de la publicación del 'ultimátum' que Curro Martínez, primer teniente de alcalde, le daba a su socio de gobierno si no sacaba el presupuesto municipal adelante, y considera que "si bien el portavoz de Ciudadanos hace esfuerzos, aunque escasos, por hablar con la oposición e intenta marcar cierto peso dentro del gobierno, la realidad es que Germán Beardo y Javier Bello le ningunean permanentemente."

"Hace justo un mes", subraya IU, "el portavoz de Ciudadanos en el marco de una reunión de seguimiento del pacto con Beardo, declaró que el borrador de presupuestos estaría a finales de mayo, pero estamos ya a primeros de junio y, como era de esperar, seguimos sin tener noticias".

Desde IU recuerdan a Curro Martinez que entonces "llegó a declarar que si el borrador no estaba antes del verano estaría dispuesto a tomar las medidas oportunas, aunque tenemos la certeza que esas palabras quedarán en humo."

Ante esta situación de "parálisis" y de "nula capacidad de gestión por parte del gobierno municipal", desde IU reclaman a Ciudadanos "que hable claro y tome cartas en este asunto, porque están soportando la asfixia a la que les somete el PP de Germán Beardo y que siempre les deja solos ante el peligro cuando no hay algo positivo con que el alcalde acapare las fotos".

"Y prueba de ello - continúan desde la formación - se pudo ver reflejado en el hecho de que fuese la concejala de Ciudadanos, Lola Campos, la que diese la cara en solitario para anunciar que no habría temporada de primavera en el teatro, mientras que en febrero, la rueda de prensa en la que se anunciaba esta fallida temporada sí contó con la presencia del alcalde".

Para IU "son numerosos los gestos vividos y recordados en los que los ediles de Ciudadanos se han visto abandonados cuando las cosas venían mal dadas, y parece ser que continuará siendo así".

Por último, la coalición advierte a Ciudadanos que "Beardo y Bello últimamente hacen más esfuerzos por contentar a Vox que por satisfacer las demandas de sus verdaderos socios de gobierno, por lo que no es de extrañar que se estén dando conversaciones entre Beardo y la formación ultraderechista para materializar posibles acuerdos que acaben concretándose en los presupuestos municipales a espaldas de Ciudadanos".

Por su parte, Unión Portuense (UP) ha recordado también las declaraciones de Curro Martínez en las que manifestaba que fijaría como fecha tope para la presentación del borrador de presupuestos el final del mes de mayo. Y que en caso contrario, "se adoptarían medidas oportunas por parte de Ciudadanos" ya que, como indicaba Martínez, “no podemos entrar en el verano sin este documento”.

Desde UP, han solicitado por registro una batería de preguntas relacionadas con dichas manifestaciones, "de la que no hemos recibido respuesta, a la cual están obligados por Ley".

"Tras dos años de un gobierno que claramente ha ido en contra de los intereses generales de El Puerto, nos parece inadmisible que no exista aún un borrador de presupuestos", subrayan. "Si ya sabíamos que Germán Beardo ha demostrado no tener ninguna credibilidad, Curro Martínez, su socio de gobierno en minoría, parece que no es capaz de cumplir su propia palabra tampoco. El Puerto no se merece un gobierno que le dé la espalda y menos aún que nos engañen constantemente con sus campañas de marketing", sentencian.

Según señala UP, "el pacto de gobierno que firmaron hace dos años se ha mostrado un papel inservible, tan infructuoso como este gobierno, que solo vive de vender un Puerto que no existe y de proyectos heredados o de financiación externa como Diputación, Mancomunidad o Fondos Europeos. Este gobierno ha estado escondiéndose, cobardemente, detrás de una pandemia que ha afectado a todas las administraciones por igual, y a pesar de ello, han sabido sobreponerse y ofrecer soluciones de calidad a sus ciudadanos".

Tanto Beardo como Curro Martínez "prometieron tener en tiempo y forma los presupuestos municipales, compromiso que reafirmaron en ese pacto de gobierno que han demostrado que no van a cumplir. Los portuenses necesitan un presupuesto municipal con urgencia. El no contar con ese documento tan esencial para gestionar las necesidades más básicas es condenarlos a seguir en el estado de caos en el que se encuentra la ciudad".

El portavoz de UP, Javier Botella, "responsabiliza a Curro Martínez de la falta de gestión de este gobierno porque, con su apoyo sumiso a Beardo y su falta de valor, está causando la parálisis más absoluta de nuestra ciudad. Le recordamos que le sobran tantos golpes de pecho hipócritas que se da por “su Puerto” y que al menos una vez en su vida política sea valiente y tome las medidas oportunas”.