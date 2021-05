Cs pone fecha límite al borrador de presupuesto: finales de mayo

El primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos en El Puerto, Curro Martínez, ha anunciado a Diario de Cádiz que esta próxima semana mantendrá una reunión con el alcalde, Germán Beardo, para abordar el grado de cumplimiento del pacto de gobierno, cuando están a punto de cumplirse dos años de la llegada al Ayuntamiento de PP y Ciudadanos.

Uno de los principales asuntos a tratar será el calendario para la aprobación de los presupuestos municipales -uno de los principales compromisos del pacto firmado- así como la fecha de entrada en vigor del nuevo contrato de Mantenimiento Urbano.

En cuanto a los presupuestos, Curro Martínez fijará como fecha tope para la presentación del borrador de presupuestos el final del mes de mayo, ya que como dice “no podemos entrar en el verano sin este documento”. En caso de que esta fecha no se cumpla Martínez anuncia que Ciudadanos “tomará las medidas oportunas”.

En cuanto al contrato de Mantenimiento Urbano, se ha fijado la fecha del 1 de junio para su entrada en vigor y tras el rechazo del pleno a la modificación presupuestaria necesaria, será finalmente a través de una transferencia de créditos, que tendrá que firmar el alcalde, como se obtengan los 300.000 euros necesarios para dotar el contrato en 2021.

De momento el procedimiento de contratación de la empresa que se encargará de llevar adelante este contrato sigue abierto, por lo que la citada transferencia de créditos se tendrá que materializar antes de esa fecha. “Tengo el compromiso del alcalde de que el contrato de mantenimiento estará el 1 de junio. Los portuenses no entenderían que se produjera otro retraso. Firmamos un acuerdo y Ciudadanos cumple lo que firma.”, insiste.

Otro de los asuntos que abordará Martínez con Beardo será la deuda que reclama la empresa Naturgy al Ayuntamiento, de más de 600.000 euros, y que podría derivar si no se zanja en un corte del suministro al alumbrado público. Sobre este asunto Curro Martínez afirma que “no podemos arriesgarnos a que fallen los servicios públicos por agotar los plazos o llevarlos al límite. Estamos aquí para traer soluciones, no problemas. No concibo que se vaya a producir ningún corte y estoy seguro de que el alcalde y la concejala de Economía van a actuar a tiempo para que El Puerto no se quede sin suministro y se garantice la normalidad”.

En cuanto a otros asuntos pendientes que se abordarán en ese encuentro, Martínez ha citado algunos como la construcción de una nueva rotonda en la entrada de El Puerto desde Cádiz, el arreglo del paseo del Aculadero, la conclusión del alumbrado de la CA-603 o la plaza de la avenida de Valencia. “Quedan muchas cuestiones importantes para el funcionamiento del gobierno que arreglar y no pueden esperar”, afirma Martínez.

El portavoz de Ciudadanos añade que su partido ha demostrado en este ecuador del mandato que “es un socio fiable, nadie puede decir lo contrario, pero mi presencia en política llega a través del voto de los portuenses. Ellos me pusieron aquí por un programa, y vamos a cumplirlo”, asegura, recordando que “llevamos dos años de gobierno y quedan muchas cosas pendientes. Tenemos que acelerar”.

Finalmente, recuerda que “la presencia en El Puerto de un consejero, dos diputados autonómicos y una diputada nacional en apenas una semana da muestra de lo importante que es El Puerto para Ciudadanos”.