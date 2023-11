“Beardo debe informar de por qué El Puerto ha vuelto a quedarse sin subvención para el autobús”

El portavoz municipal y secretario general del PSOE portuense, Ángel Mª González, ha informado de la moción que han elevado al pleno de este viernes instando al alcalde, Germán Beardo, a explicar los motivos por los que de nuevo El Puerto se ha quedado sin la subvención del gobierno de España para el autobús urbano.

González cree que “va siendo hora de que Beardo explique por qué hemos vuelto a quedarnos sin subvención para el autobús, pues esta es ya la segunda vez que ocurre con este gobierno”.

Segunda vez que El Puerto se queda sin subvención

El portavoz recuerda que “ya en la convocatoria de 2022, El Puerto ni siquiera se presentó a estas ayudas por no tener contrato vigente. Y ahora, al parecer, la ciudad ha vuelto a quedarse sin ellas”. El edil señala que “frente a esta incapacidad del gobierno de Beardo, vemos cómo otras localidades del entorno sí han podido beneficiarse de esta subvención; ese es el caso de Algeciras, Chiclana, Sanlúcar, La Línea, Rota, Jerez o Cádiz, cuyos ciudadanos disfrutan de estas ayudas estatales viendo reducido el precio de sus billetes, cuestión que parece ser que aquí en El Puerto no es posible”, lamenta Ángel Mª González, quien se pregunta “¿qué está pasando en el Ayuntamiento? ¿por qué no se trabajan los asuntos? ¿para qué hay 14 concejales y concejalas y 12 cargos de confianza, si luego, en los asuntos importantes no se da la talla?”.

En su propuesta, el PSOE insta al gobierno a que tome las medidas oportunas para poder presentarnos a futuras convocatorias de subvenciones para el transporte público, así como a que informe de en qué situación se encuentra el pliego para la licitación del servicio de Transporte Público Urbano.