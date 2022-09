El PSOE critica que El Puerto no se haya acogido a la subvención estatal para rebajar el precio del autobús

El secretario general del PSOE, David de la Encina, denuncia que “el pasotismo y la indolencia del actual alcalde, Germán Beardo, es el único motivo para que la ciudadanía no se pueda beneficiar de las ayudas que ofrece el Gobierno de España y que permitirán en otras ciudades abaratar el precio del autobús en al menos un 30%, menos en El Puerto”.

Para el socialista “mientras que todos los ayuntamientos del entorno han estado ágiles y no han dudado en acogerse a las ayudas directas ofrecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, El Puerto se queda fuera, otra vez más desde que está Germán Beardo de alcalde, y ya con ésta son varias las ayudas que ha dejado pasar y no vendrán a la ciudad por su pasotismo”.

Como recuerda el portavoz socialista el gobierno local “ha salido al paso diciendo que el bus en El Puerto es barato, lo cual se debe precisamente a la rebaja que hicimos en junio de 2016 los socialistas cuando gobernamos aplicando el billete múltiple de 50 céntimos, sin duda todo un compromiso social con la movilidad social. Pero, eso no es obstáculo para que ahora, ante una ayuda que ofrece el gobierno de España, se hubiera logrado abaratar aún más el bus. No caben excusas: la ciudadanía de El Puerto podría haberse beneficiado de una reducción del 30% en el bus, y la perderán porque Germán Beardo no ha querido”.

En concreto, señala De la Encina “podría haberse rebajado, al menos, de 0,5 a 0,3 céntimos por billete en los títulos multiviajes. Se ve que los gobernantes del PP no usan mucho el bus y desprecian cualquier ayuda, sin considerar que hay personas con escasos recursos a quienes sí les habría interesado esta rebaja del bus”.

Concluye el secretario local socialista denunciando que “en este caso el ciudadano no tenía que hacer ninguna gestión para beneficiarse de la rebaja; simplemente se trataba de que su Ayuntamiento solicitara la ayuda, pero se ve que el alcalde y los concejales han debido estar más preocupados en otras cosas y han dejado pasar el plazo. La única ciudad de la Bahía que no se acoge y, por tanto, los portuenses los únicos que no tendremos el bus bonificado”.