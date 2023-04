Arranca la fiesta de los patios en El Puerto con numerosas visitas y actividades

En la noche del jueves se inauguraba la fiesta de los patios, y van ya 24 años. Como es tradicional el entorno del Hospitalito acogió el encendido del alumbrado extraordinario y numerosos invitados se acercaron hasta el corazón del Barrio Alto para dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición de la ruta. En esta ocasión fue el cantaor Selu de El Puerto el encargado de ofrecer su cante para iniciar de la mejor manera la programación, que se prolongará hasta mañana domingo.

Ya este viernes desde las once de la mañana comenzaban a llegar las visitas a los patios, que en esta edición son los siguientes: Patio de los Naranjos del Castillo de San Marcos (Plaza Alfonso X): particular en Santo Domingo, 24; IES Santo Domingo (Santo Domingo, 29); particular en Pagador, 3; particular en Vicario, 26; particular en Vicario, 17; Casa–Palacio de Los Leones (La Placilla, 2); particular en Nevería, 14; Casa de Huéspedes Santa María (Nevería, 38); Casa de Indias (Nevería, 48); Portus Gaditanus (Federico Rubio, 23); del agua (Federico Rubio, 25); Casa de Linda (Federico Rubio, 50); Palacete del Puerto (Santa Lucía, 15); Palacio de Villarreal y Purullena (Cruces, 94); Casa del Reloj (Cruces, 74); Hospitalito (esquina Ganado y Zarza); Residencia de Adultos San Antonio de Afanas (L Rosa, 23); Casa–Palacio de la Cruz (San Bartolomé, 9); Casa Nº 6 (San Bartolomé, 14); particular en San Bartolomé, 52; particular en San Francisco, 9 y 11; Palacio de Valdivieso (Palma, 4); Casa–Estudio Ollero (Sol, 2); particular en Javier de Burgos, 10; Hotel Casa del Regidor (Ribera del Río, 30); Hotel Monasterio de San Miguel (Larga, 27); Casa – Palacio Oneto (Larga, 64); Larga, 70; Pensión Loreto (Ganado, 17); Destilería Pico (Cielo, 22); Hotel Duques de Medinaceli (Plaza de los Jazmines, 2); Industrial de Milwaukee (Micaela Aramburu de Mora, 9); Casa – Palacio de Reinoso Mendoza (Plaza del Polvorista, 2) y Bodegas Osborne (Los Moros, 7).

Tanto el programa como las actividades se pueden consultar en el siguiente enlace.